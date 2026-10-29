Pampita mostró cómo se luce Anita García Mortián en sus clases de ballet | Créditos: Instagram @pampitaoficial

La vocesita, la sonrisa y el brillo en la mirada de Ana García Moritán al responder a la entrevista que le hizo Pampita, su mamá, fueron un derroche de dulzura.

Con frescura, la niña de 5 años, también hija de Roberto García Moritán, contestó a todo con picardía.

El cuestionario de Pampita a su hija

Pampita: -Si pudieras cambiarte el nombre, ¿cuál te pondrías?

Anita: -Sofía.

La tierna entrevista a Anita García Moritán Ardohain

Pampita: -Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te pondrías?

Anita: -Volar. Volar, me encanta. A mí, llegaría bien a mi colegio.

Pampita: -Y si pudieras ser invisible, que nadie te ve, que sos transparente, ¿qué harías?

Anita: -Me robaría dulces.

Pampita: -¿Y cuál fue el mejor día de tu vida?

Anita: -El día de la madre.

Pampita: -Ay, también fue mi mejor día de mi vida. ¿Y lo que más te gusta que te diga mamá?

Anita: -Que me ama.

Pampita: -Oh, es lo más lindo que te puedo decir. Te amo con toda mi alma. A ver esta. ¿Qué es lo más bonito que tiene Anita?

Anita: -Mi cabecita.

Pampita: -Es verdad, es la cabecita más linda del mundo. ¿Y qué te hace llorar?

Anita: -Me hace llorar cuando me prometen una cosa y no me lo hacen.

Pampita: -¿Y cómo haces? ¿Qué haces para dejar de llorar?

Anita: -Que si me lo prometen.

Pampita: -¿Cuál es tu palabra favorita?

Anita: -Mi palabra favorita es decirle a mamá que la amo tanto.

Pampita: -Ay, me encanta. También es mi favorita.

Pampita: -Y si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo.

Anita: -En los parques acuáticos.

Pampita: -Ay, sí, qué buena idea. ¿Y qué te gustaría ser cuando seas blander?

Anita: -Me gustaría ser bombero.

Pampita: -¿Y por qué crees que la gente se hace viejita?

Anita: -Porque ya son muchos años.

Pampita: -Y si pudieras tener una mascota, que cualquier animal del mundo sea tu mascota, ¿cuál elegirías?

Anita: -Un gatito blanco.

Pampita: -Ay, me encantó. Te amo. Sí. Te amo mucho.