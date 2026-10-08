El miércoles por la noche se realizó la cena Anual y Gala Solidaria de la Asociación La Casa de Ronald McDonald, evento de recaudación de fondos que organiza la institución en Argentina para sostener sus programas de salud y bienestar infantil y los famosos dijeron presentecon impactantes looks.
Entre los atuendos que se destacaron fueron el de Pampita, con un vestido floral strapless con volados en toda la falda, y los de Julieta Puente y Sofía Zámolo, que fueron en total black con diseños primaverales al cuerpo.
También estuvieron presentes figuras como Nacho Viale, el Chino Leunis y su esposa, Belu Lucius y su marido, Patricia Sosa, Pía Shaw, Mariana ‘Muni’ Seligmann, Gastón Edul, entre otros, con atuendos impecables para la ocasión.