El miércoles por la noche se realizó la cena Anual y Gala Solidaria de la Asociación La Casa de Ronald McDonald, evento de recaudación de fondos que organiza la institución en Argentina para sostener sus programas de salud y bienestar infantil y los famosos dijeron presente con impactantes looks.

Entre los atuendos que se destacaron fueron el de Pampita, con un vestido floral strapless con volados en toda la falda, y los de Julieta Puente y Sofía Zámolo, que fueron en total black con diseños primaverales al cuerpo.

También estuvieron presentes figuras como Nacho Viale, el Chino Leunis y su esposa, Belu Lucius y su marido, Patricia Sosa, Pía Shaw, Mariana ‘Muni’ Seligmann, Gastón Edul, entre otros, con atuendos impecables para la ocasión.

LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN UNA CENA SOLIDARIA

Pampita sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Pampita sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Juli Puente y Facu Miguelena sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Pampita sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Belu Lucius y su marido sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Pía Shaw sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Patricia Sosa sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Belu Lucius sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Nacho Viale sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

El Chino Leunis y su esposa sorprendieron con sus looks en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Sofía Zámolo sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Mariana 'Muni' Seligmann sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Juli Puente sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Gastón Edul sorprendió con su look en una cena de gala (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.