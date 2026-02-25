En las últimas horas, Cazzu y Rauw Alejandro quedaron en el ojo de la tormenta por un conflicto que se viralizó en redes y que tiene como epicentro una canción y una serie de declaraciones que encendieron la mecha.

Todo empezó con el lanzamiento de “Rosita”, el nuevo tema de Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO, donde una frase hizo ruido en el ambiente musical: “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La referencia directa al triángulo amoroso entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar no pasó desapercibida y desató la bronca de la artista argentina.

Pero la polémica no terminó ahí. En una entrevista para el podcast de Chente Ydrach, Rauw Alejandro sumó más leña al fuego al asegurar que su relación con Rosalía “ya había terminado meses antes de que se hiciera pública”, en un intento por despegarse de los rumores de infidelidad que circularon tras la separación.

Cazzu revolucionó México con su exitosa gira “Latinaje” (Foto: gentileza de prensa)

EL DESCARGO DE CAZZU Contra Rauw Alejandro: “LA LEGENDARIA CAMARADERÍA ENTRE VARONES”

La reacción de Cazzu no tardó en llegar. Aunque el puertorriqueño no la mencionó directamente, la argentina se sintió aludida por el “timing” de las rupturas mediáticas, especialmente la suya con Christian Nodal. Según la intérprete de “Con otra”, este tipo de declaraciones buscan instalar la idea de que “ya habían cortado” mucho antes de que la mujer se entere, invalidando el dolor de la pareja.

En un extenso y contundente descargo en redes sociales, Cazzu apuntó contra la actitud de varios hombres del ambiente musical: “Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones’. En este mundo, en este género, la mayoría negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón”.

Rauw Alejandro. Foto: prensa

La artista fue más allá y criticó la complicidad y el silencio entre colegas: “A este tipo de varones les encanta el silencio. Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘¡PALO! ¡PALO!’ y me viene una carcajada”.

EL TRASFONDO DE LA GUERRA DE CAZZU CONTRA RAUW ALEJANDRO: SEPARACIONES, CANCIONES Y LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

Cazzu también se refirió a la presión de la exposición pública y la diferencia entre lo que se muestra y lo que se vive puertas adentro: “Imaginen una perfecta separación de pantalla donde a la izquierda la realidad que no alcanzan a ver y a la derecha la exposición y todo lo que se hace para el afuera. Yo concilio constantemente conmigo misma para acortar esa brecha que divide una cosa de la otra, la de Cazzu con Julieta”.

La cantante dejó en claro que no se considera una víctima y que su verdadera preocupación pasa por el impacto que estas situaciones tienen en su entorno más íntimo: “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrió ¡y mucho! Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de…”.

Cazzu (Foto: Movilpress)

En su descargo, Cazzu cerró con una reflexión sobre el rol de las mujeres en la industria y la necesidad de romper con los pactos de silencio: “Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”.

La guerra entre Cazzu y Rauw Alejandro ya está desatada y promete seguir sumando capítulos. Por ahora, la argentina dejó en claro que no piensa quedarse callada ante lo que considera una falta de empatía y una estrategia para limpiar la imagen de los artistas a costa del dolor ajeno.

