Emocionando y cautivando en cada acto de este espectáculo imperdible Cazzu volvió al Movistar Arena de Buenos Aires para cerrar la serie de 4 fechas completamente agotadas que reunieron más de 45.000 personas en la presentación oficial de “Latinaje”.

Con la fuerza escénica que la hace única y magnética, enaltecida por una puesta deslumbrante, Cazzu convirtió a “Latinaje” en mucho más que un espectáculo. Esta obra de arte, musical, poética y teatral es una experiencia que atraviesa de lleno todos los sentidos.

Con un reconocimiento global que explota las plataformas y llena cada sala de este gran tour, Cazzu se encuentra escribiendo uno de los capítulos más fuertes de su trayectoria. Camaleónica, poderosa y dueña de una voz que conquista todos los géneros que se propone, la jujeña volvió a sacudir el Movistar Arena con su extraordinario homenaje a la cultura latinoamericana.

Con fechas aún por vivir en Chile, Perú y Colombia, Cazzu sorprendió anunciando sobre el escenario una quinta fecha en Buenos Aires para el 28 de febrero. Multiplicando así la expectativa de miles de seguidores que quieren ser parte de este show imperdible.

Las entradas para la nueva fecha se podrán adquirir desde el lunes 3 de noviembre a las 16hs. a través del sitio del Movistar con todos los medios de pago.

Cazzu se presenta en febrero (Foto: gentileza de prensa)

Conformado por cuatro actos, “Latinaje” entremezcla a la perfección la música, las historias de cada canción, la brillante performance de Cazzu y una gran estética cinematográfica audiovisual. Acompañada por una banda impecable de 14 músicos, actores y bailarines en escena, la artista recorrió además de este exitoso último trabajo, las canciones más emblemáticas de su historia, que la convirtieron en referente del movimiento urbano por excelencia.

“Ódiame”, “Me tocó perder” y “Piensame”, fueron algunas de las canciones que abrieron este cuarto Movistar, cargando de emoción cada rincón. “Mala Suerte”, “Engreído”, “Dolce” y se cruzaron en una noche inolvidable con los beats extremos de “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data” y “Miedo” entre otros hits que cambiaron la historia del trap.

En esta fecha Cazzu cantó por primera vez en Argentina su reciente estreno “Balada Malvada”, sumando un escalón más a la novela que está enamorando a millones.

El broche de oro llegaría con las versiones de “Tú y tú”, “Menú degustación” y “Con otra”, cantadas explosivamente por la gente que ya las siente como propias en cada estrofa y acorde.

CAZZU – “LATINAJE EN VIVO”