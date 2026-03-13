Cazzu decidió dar un paso importante en su vida personal al comprar su propia casa, un lugar pensado para comenzar una nueva etapa junto a su hija Inti Nodal.

La cantante argentina Cazzu compartió la noticia con sus seguidores a fines de 2025 a través de sus redes sociales. En ese momento publicó una imagen tomada dentro de la vivienda, todavía sin muebles, en la que se la veía sosteniendo las llaves y celebrando el logro con una frase breve pero contundente: “Mi casa”.

Así es la casa de Cazzu: vivienda propia, calidez y nueva etapa personal | Créditos: Instagram @cazzu

LA NUEVA CASA PROPIA DE CAZZU

Para Cazzu, la compra de la propiedad no se limitó a una inversión económica. Se trata de una decisión profundamente personal vinculada a su rol como madre.

Así es la casa de Cazzu: vivienda propia, calidez y nueva etapa personal | Créditos: Instagram @cazzu

Si bien la cantante mantiene absoluta reserva sobre la ubicación exacta del inmueble y los detalles específicos de la propiedad, las imágenes compartidas permiten ver algunos rasgos del hogar.

Así es la casa de Cazzu: vivienda propia, calidez y nueva etapa personal | Créditos: Instagram @cazzu

Los ambientes se destacan por su amplitud y por la presencia de luz natural, con ventanales que conectan el interior con el exterior. El estilo general parece inclinarse por una estética simple y moderna, con espacios abiertos que luego fueron completándose con muebles y objetos personales.