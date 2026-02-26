Cazzu abrió el 2026 haciendo historia en los festivales de Jesús María y Cosquín, con shows especialmente diseñados para cada escenario, donde fusionó folklore y urbano junto a una banda con instrumentos tradicionales, fue ovacionada por el público y recibió el poncho coscoíno como símbolo de reconocimiento dentro del circuito folklórico argentino.

Palpitando sus próximos conciertos, la artista viajó a Jujuy y protagonizó un evento histórico en la Plaza General Manuel Belgrano, donde miles de personas llegaron desde distintas provincias para vivir una jornada única que incluyó una transmisión especial junto a OLGA.

Allí, Cazzu anunció uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer estadio en Jujuy en el Estadio 23 de Agosto, como parte del Tour Latinaje 2026.

Cazzu anunció el primer show en un estadio de su carrera en Jujuy. Foto de prensa.

Cazzu se presentará en Jujuy en el Estadio “23 de Agosto” por primera vez el día 12 de septiembre y las entradas estarán disponibles a través de NorteTicket. La Preventa Macro Visa empezará el lunes 2 de marzo a las 12 hs y la venta general iniciará el martes 3 de marzo a las 12 hs.

Con la fuerza escénica que la hace única y magnética, enaltecida por una puesta deslumbrante, Cazzu convirtió a “Latinaje” en mucho más que un espectáculo. Esta obra de arte, musical, poética y teatral es una experiencia que atraviesa de lleno todos los sentidos.

Con un reconocimiento global que explota las plataformas y llena cada sala de este gran tour, Cazzu se encuentra escribiendo uno de los capítulos más fuertes de su trayectoria. Camaleónica, poderosa y dueña de una voz que conquista todos los géneros que se propone, la jujeña rinde un extraordinario homenaje a la cultura latinoamericana.

Este 28 de febrero podremos disfrutar de la quinta fecha en Buenos Aires en Movistar Arena. Multiplicando así la expectativa de miles de seguidores que quieren ser parte de este show imperdible. Las últimas entradas se pueden adquirir a través del sitio web del Movistar Arena.

MÁS SOBRE CAZZU

Recientemente ganó dos Premios Lo Nuestro en las categorías “Artista Pop Femenina del Año” y “Canción del Año” por su éxito “Con Otra”, que obtuvo el Disco de Platino en Argentina y México, así como el mayor debut histórico de una solista argentina.

La semana pasada la artista sorprendió confirmando nuevas fechas de su gira. La primera será el 16 de mayo en el festival Tecate Emblema en Ciudad de México y luego en Querétaro, México el 18 de mayo. Después seguirá rumbo hacia Bolivia con paradas en Santa Cruz el 5 de agosto, La Paz el 7 de agosto y Cochabamba el día 8 de agosto.

En septiembre será el momento de nuevos shows en Latinoamérica aterrizando en Guatemala el día 18, luego en Costa Rica el 19 y finalmente el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay.

Además, España también formará parte de esta impresionante gira con presentaciones en Madrid el día 25 de noviembre y en Barcelona el 29 de noviembre, donde impactará a todos con su aclamado show “Latinaje”, su último material a través de una experiencia audiovisual de primer nivel.