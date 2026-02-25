San Pedro de Jujuy vivió una jornada única este miércoles 25 de febrero. Desde la madrugada, miles de personas armaron carpas y se instalaron en la Plaza Belgrano para no perderse el especial de “Tapados de Laburo” junto a Cazzu, en una transmisión que marcó un antes y un después para el streaming argentino.

La movida superó todas las expectativas: llegaron micros desde distintos puntos de Jujuy y de otras provincias, con fanáticos dispuestos a pasar horas al aire libre para ver a su ídola y ser parte de un programa pensado para el público.

Cazzu en Jujuy. Foto: prensa

Un show en vivo que hizo historia en el streaming

El equipo de Olga —Nacho, Luli, Eve y Mortedor— se instaló en la plaza y salió al aire a las 12:30 con una edición especial cargada de sorpresas. Cazzu no solo cantó en vivo, sino que también se animó a los juegos y participó de una entrevista íntima, generando momentos que quedarán en la memoria de todos los presentes.

La propuesta fue mucho más que un programa: federalizó el streaming, sacándolo del estudio y llevándolo al corazón de la provincia, en contacto directo con la gente.

La Plaza Belgrano se transformó en un verdadero punto de encuentro cultural y digital, con una energía que se sintió en cada rincón.

Una experiencia abierta y para toda la comunidad

La invitación fue clara: sumarse al vivo, disfrutar de la música y el entretenimiento, y compartir una experiencia colectiva. El despliegue de Olga en Jujuy marcó una de las primeras veces que un canal de streaming realiza un evento de esta magnitud en la provincia, y la respuesta del público fue contundente.

Cazzu brilló, el equipo de Olga se lució y San Pedro de Jujuy vivió un día que quedará para la historia del streaming argentino.