Stuart no logra salvar el universo ya tiene fecha de estreno y promete expandir el universo de The Big Bang Theory con una historia inédita centrada en algunos de los personajes secundarios más queridos por los fans. La nueva comedia original llegará el 23 de julio, con estreno exclusivo en HBO Max, y contará con episodios semanales todos los jueves.

La serie reúne nuevamente a Stuart, Denise, Bert y Barry Kripke, quienes se embarcarán en una inesperada aventura por el multiverso. Todo comienza cuando Stuart, el ansioso dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman, rompe un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, desencadenando una misión que podría poner en peligro —o salvar— distintas realidades.

Junto a él estará Denise, interpretada por Lauren Lapkus, quien vuelve como el equilibrio perfecto para las constantes inseguridades de Stuart. La pareja, que inició su romance en The Big Bang Theory, afrontará ahora un desafío mucho mayor, con Denise aportando una mirada práctica y un profundo conocimiento del universo geek.

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THE BIG BANG THEORY EXPANDE SU UNIVERSO CON STUART NO LOGRA SALVAR EL UNIVERSO

El equipo se completa con Bert, el entrañable geólogo interpretado por Brian Posehn, cuyo optimismo contrastará con el pesimismo de Stuart y el escepticismo de Denise. A ellos se suma Barry Kripke, nuevamente encarnado por John Ross Bowie, el brillante físico y eterno rival de Sheldon, que no perderá la oportunidad de recurrir a su característico sarcasmo mientras intenta sacar provecho de cada situación.

Stuart no logra salvar el universo (Foto: gentileza HBO Max)

Con esta producción, HBO Max apuesta por seguir ampliando el legado de The Big Bang Theory, recuperando personajes que dejaron huella en la serie original y dándoles el protagonismo en una historia completamente nueva. La propuesta combinará ciencia ficción, humor y viajes entre universos paralelos sin perder el estilo de comedia que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial.

Stuart no logra salvar el universo se estrenará el 23 de julio exclusivamente en HBO Max, con un nuevo episodio cada jueves. La serie buscará conquistar tanto a los seguidores de siempre como a quienes quieran descubrir una nueva aventura ambientada en el universo creado alrededor de The Big Bang Theory.

Stuart no logra salvar el universo (Foto: gentileza HBO Max)

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