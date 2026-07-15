El universo de Hora de Aventura continúa creciendo. HBO Max anunció la producción de Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline, una nueva serie animada que tendrá diez episodios y estará protagonizada por dos de los personajes más queridos de la exitosa franquicia creada por Pendleton Ward.

Después del éxito de Hora de Aventura: Tierras Lejanas y Fionna y Cake, el ganador del premio Emmy Adam Muto volverá a desempeñarse como showrunner y productor ejecutivo. En esta oportunidad, la historia seguirá a Dulce Princesa y Marceline, la Reina de los Vampiros, en una aventura que las llevará por los rincones más lejanos de la Tierra de Ooo, donde enfrentarán nuevos desafíos y se reencontrarán con personajes ya conocidos por los fanáticos.

Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline (Foto: capturas HBO Max)

Desde HBO Max celebraron el anuncio de la nueva producción. Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de Programación de Comedia de HBO y HBO Max, aseguró: “Mal podemos esperar para ver a dónde nos llevará la imaginación sin límites de Adam en esta nueva serie. Es una alegría enorme embarcarnos en otro viaje de Hora de Aventura con nuestros amigos y socios de Cartoon Network Studios“.

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Por su parte, Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe, destacó la vigencia de la franquicia. “Hora de Aventura continúa siendo uno de los mundos más inventivos y amados de la animación. Al lado de nuestros socios de HBO Max, estamos entusiasmados de continuar expandiendo este universo con Adam y su equipo increíblemente talentoso", expresó.

Adam Muto también compartió su entusiasmo por el proyecto y remarcó el protagonismo que tendrán los nuevos personajes. "Continuando con el mismo espíritu de Fionna & Cake, estoy muy emocionado de que la próxima serie de Hora de Aventura presente a dos de mis personajes favoritos: Dulce Princesa y Marceline. Ha sido una oportunidad fantástica para revisar a viejas amigas y expandir el universo de Hora de Aventura", afirmó.

Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline (Foto: capturas HBO Max)

Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline contará con diez episodios producidos por Cartoon Network Studios, con Adam Muto, Fred Seibert y Sam Register como productores ejecutivos. Mientras los fanáticos esperan su estreno, todas las temporadas de Hora de Aventura, Hora de Aventura: Tierras Lejanas y Fionna y Cake ya se encuentran disponibles en HBO Max.

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