La dupla que forman Micaela Vázquez y Nazareno Casero promete dejar una huella, ya que además forman el matrimonio antagonista de Viviana Puerta y Carlos Portaluppi, como protagonistas de Jardines Salvajes.

Antes del gran estreno del miércoles 12 de octubre en el Multiteatro, los actores hablaron con Ciudad sobre la comedia que irá de miércoles a domingo, pero además también sobre sus vidas personales.

Nazareno abrió su corazón sobre su proyecto familiar con Carolina Puntonet, mientras que Mica se sinceró sobre su decisión de volver a hacer teatro y dejar a Baltazar (3 años y medio) al cuidado de Gerónimo, su pareja y papá del nene.

Jardines Salvajes

-¿Cómo son sus personajes?

Mica: -Somos pareja, Pablo y Tania. Estamos embarazados, esperando... Está por nacer en pocos días y nos acabamos de mudar a un nuevo barrio, una nueva casa, un nuevo jardín. Y tenemos vecinos muy pegaditos, muy cerquita.

Nazareno: -Sí, unos límites casi efímeros, y entonces empieza ahí la comedia. Hay un choque generacional, de conceptos, y de alguna manera esta comedia, que es muy divertida y familiar, toca un tema que también es muy actual. Algo que es inherente al humano: vecinos que en un momento tienen un conflicto de intereses.

-¿Se pudre todo?

Nazareno: -Pasan de quererse y de respetarse a mirarse con otros ojos. Empieza una escalada donde te das cuenta que hay diferencias insalvables. Pero es sobre todo muy divertida por los contrastes que hay entre una pareja y otra. A los codazos van a tratar de acomodarse y de quedar lo mejor parados en su espacio.

Mica: -Y de ser buenos vecinos.

-El público descubrirá si el conflicto se resuelve por las armas o la paz…

Nazareno: -Hay algo de eso. Es como ese recorrido que pasa todo el mundo, entre todas las sociedades, entre vecinos, entre hermanos. Es divertido tocar un tema como este desde el lado de comedia.

-¿Disfrutan de los ensayos?

Nazareno: Encima nos estamos divirtiendo muchísimo en los ensayos, preparándola. La verdad que estamos pasándola muy bien.

Nazareno, ¿por qué volviste al teatro después de romperla en todo el mundo con Sueño Bendito?

-Necesitaba hacer teatro. Necesitaba un poco este entrenamiento. Es como tomar clases. Es como si fuese volver a una rutina, a una metodología de trabajo que para mí es muy importante porque te prepara y te forma. Siempre estás en formación.

-¿Cuáles son las diferencias que notás con las ficciones audiovisuales a la hora de componer un personaje?

-El tema del cine, de la tele, de las ficciones es que podés tomar vicios de lo que puede ser la cámara. Entonces, de golpe aprendes una letra que es corta. Acá tenés que saber una hora y pico de obra. Es diferente la manera en la que se trabaja y, bueno, la metodología. Y la verdad que contento. Sí, muy contento.

-¿Sienten presión extra al saber el director ya ganó cinco premios Tony?

Mica: -Sí, es Ricardo Hornos. Vive en Estados Unidos y es la primera vez que va a dirigir en Argentina. Estamos sumamente felices con él porque es un director sumamente meticuloso, sabe qué quiere, sabe cómo es cada personaje.

-¿Les deja aportar?

Mica: -Nosotros, obviamente, en esto de cada uno ir creando, proponemos, proponemos y en los vínculos. Y él nos dice “eso está buenísimo para otra obra”. Como que con cosas sí, con cosas no. Esto te lo tomo, pero esto acá no va.

Nazareno: -Es permeable, pero también los límites están claros. Y eso está bueno porque te sentís cómodo porque hay una mirada de alguien que te está cuidando. No es que, bueno, estás bloqueando.

Mica: - Dice “qué lindo lo que estás proponiendo como actriz. Guardátelo porque está bueno, pero no tiene nada que ver con tu personaje, esto es más Mica”. Nos relajamos y dejamos un rato de ser Pablo y Tania, y somos Nasa y Mica, y jugamos, no sé qué, y es como, a ver, jueguen de nuevo. Uy, esto me gusta. O, no, eso no. Y eso para mí está bueno porque es alguien que está como atento a todo lo que pasa en cada ensayo.

-Después del estreno, Ricardo Hornos se va del país. ¿Van a aprovechar para meter sus bocadillos?

Mica: -Sí, le armamos un quilombo, ja. La idea es cuidar lo que él haga, pero siempre lo jodemos diciéndole ‘mirá que cuando vos te vayas acá, no hay nadie, nadie sabe qué dijiste vos, qué sí, qué no’. Lo molestamos, pero obviamente que está todo sumamente controlado por él, y nosotros también confiamos mucho en su criterio y en su ojo.

-Mica, teniendo en cuenta que además estás en Antes que Nadie a la mañana ¿ya organizaron la rutina familiar por Baltazar con Gerónimo Klein?

Mica: -Es un tema de terapia de pareja que estamos tratando.

Nazareno: -¡Conmigo! Estamos haciendo terapia de pareja nosotros.

Mica: -Y él, claro, y él me está ayudando. Obviamente, después de muchos años, vuelvo al teatro comercial de miércoles a domingo, que entre la pandemia y que nació Balta y que todavía es relativamente chico, va a ser toda una reestructura familiar. Está hablada, pero vamos a ir viendo cómo sea en el día a día.

La idea es que todo vaya en paz, pero va a ser un movimiento, porque no me dejo de ir todos los días, primero me voy a las siete de la mañana, tempranito y no me ve porque está durmiendo todavía, y a la noche también me voy a ir.

Va a ser un reacomode, pero yo creo que es un buen mensaje también para él, que me vea a mí feliz y trabajando, y con algo que empieza y termina. Tampoco es que yo voy a estar así toda la vida. Me lo permito, con todas las culpas que me genera, porque obviamente las algunas madres somos culposas, pero estoy muy contenta, estoy muy feliz y lo recontra hablo con él y con Jero.

-¿Gerónimo se va a encargar?

-En cuanto le dije hago teatro, abandonó el... No, sí, se va a encargar él, la idea es que esté Baltha como lo más contenido con nosotros, y obviamente si podemos en algún momento mamá, suegra, alguien que venga para que también él salga un poco y venga a ver la obra, como para que estemos todos contentos. Pero la idea es que esté la mayor parte del tiempo gERO.

Nazareno, en Jardines Savajes estás casado y esperando un bebé. Después de tantos años en pareja con Carolina Puntom, ¿vas en esa dirección?

-Sí. Es algo que se habla, sobre todo cuando estás en pareja y está todo bien, pero bueno, también... Por mi lado es totalmente diferente lo que es la gestación de una criatura, porque yo puedo no poner el cuerpo de la misma manera que la madre. Es una decisión muy de ella, porque ella sacrificaría un montón de cosas de su vida para eso.

Que no es un sacrificio, porque claramente es algo que quiere, o en el hipotético caso, que ella quisiera, pero es una decisión de dos. Aunque también es la madre la que va a poner ella varios meses el cuerpo literalmente. Cuando me diga, bueno, lo plantearemos desde ese lado.

-Podés pedirle consejos a Mica…

Nazareno: -De última, también ya pensé, le encajamos el crio a ella, se lo dejamos y se abandona uno, abandona dos, total.

-Mica: ¡Yo feliz!