Cómo hacer el milhojas de papa y crema perfecto: el secreto para que no se desarme (foto IA)

El milhojas de papa y crema es un clásico de la cocina que nunca falla. Su combinación de capas finitas, textura crocante en la superficie y un interior tierno bañado en crema y queso lo convierte en el plato perfecto para acompañar cualquier carne o disfrutar solo.

Lo mejor de esta receta es que, aunque parece de restaurante sofisticado, se hace con pocos ingredientes y de manera muy sencilla. Seguí este paso a paso para que te quede perfecto al primer intento.

Ingredientes (para una fuente estándar)

Papas: 1 kg (preferentemente papas blancas o negras que no sean muy acuosas).

Crema de leche: 400 ml.

Queso rallado (tipo parmesano, sardo o pategrás): 150 g.

Ajo: 1 diente (opcional, para perfumar).

Manteca: 30 g (cortada en pequeños).

Sal y pimienta negra: a gusto.

Nuez moscada: 1 pizca generosa (¡el toque secreto!).

Paso a paso: ¿cómo hacer el milhojas de papa perfecto?

1. Preparación y corte de las papas

Pelá las papas y lavalas bien. Para lograr la textura clásica de milhojas, es fundamental cortarlas en láminas muy finas (de aproximadamente 2 a 3 milímetros de espesor). Lo ideal es usar una mandolina si tenés, o un cuchillo bienfilado y paciencia.

Tip clave: No laves las papas después de cortarlas. El almidón natural que liberan ayudará a que la crema se ligue y tome una consistencia más espesa y cremosa durante la cocción.

2. El armado de las capas

Precalentá el horno a temperatura media (180 °C). Enmantecá una fuente apta para horno. Si te gusta el sabor intenso, frotá la base con el diente de ajo pelado. Comenzá a armar el milhojas colocando una primera capa de láminas de papa superponiéndolas levemente entre sí (como las tejas de un techo). Salpimentá, añadí un toque de nuez moscada, un poco de queso rallado y un chorrito de crema de leche. Repetí el proceso hasta terminar con todas las papas.

3. El toque final y el horneado

En la última capa, asegurate de verter el resto de la crema, una buena lluvia de queso rallado para que se gratine y formen una costra dorada, y distribuí los trocitos de manteca por arriba.

Cubrí la fuente con papel aluminio y llevala al horno durante 40 minutos. Esto garantizará que las papas se cocinen bien por dentro y queden tiernas. Luego, retirale el aluminio y dejalo en el horno 15 a 20 minutos más, o hasta que la superficie esté dorada y crocante.

4. El secreto del reposo

Aunque la tentación de comerlo apenas sale del horno es enorme, te recomendamos dejarlo reposar durante 10 a 15 minutos antes de cortarlo. Esto permite que la crema se asiente y puedas servir porciones prolijas que no se desarmen en el plato.