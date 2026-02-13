Entre los títulos argentinos más comentados del catálogo de Netflix aparece Descansar en paz, el thriller dirigido por Sebastián Borensztein que reúne a Joaquín Furriel y Griselda Siciliani en una historia atravesada por la culpa, el miedo y las decisiones extremas.

Desde su llegada a Netflix, la película se ubicó entre las más vistas y volvió a poner en agenda uno de los episodios más sensibles de la historia argentina reciente.

Basada en la novela de Martín Baintrub, la producción combina drama familiar y suspenso, con una narrativa que alterna entre Buenos Aires y Paraguay.

A diferencia de otros trabajos de Borensztein, aquí el tono se aleja de la comedia y se centra en un conflicto íntimo que impacta de lleno en una familia.

El film también cuenta con la participación de Gabriel Goity, completando un trío protagónico que sostiene la tensión a lo largo de la trama.

De qué trata Descansar en paz

La historia sigue a Sergio Dayan, un hombre que atraviesa una situación financiera límite tras acumular deudas para sostener la fábrica familiar. Presionado por un usurero que lo amenaza con represalias, ve cómo su vida comienza a desmoronarse.

En medio de ese contexto ocurre el atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994. Sergio se encontraba cerca del lugar y, tras resultar herido, decide aprovechar el caos para desaparecer y comenzar una nueva vida en Paraguay, convencido de que lo darán por muerto.

Mientras él intenta reconstruirse lejos de su pasado, en Buenos Aires su esposa Estela debe enfrentar las consecuencias. Con dos hijos y una deuda pendiente, su vida toma un rumbo inesperado cuando el acreedor, Hugo Brenner, condona lo que Sergio debía y comienza a acercarse a ella.

La película avanza alternando ambos escenarios y mostrando el impacto de una decisión que modifica el destino de todos los involucrados.

Un thriller con trasfondo histórico

El atentado a la AMIA funciona como punto de quiebre en la historia. Sin centrarse en el hecho en sí, la película utiliza ese momento como catalizador para la desaparición del protagonista y como marco temporal que atraviesa el relato.

Furriel es Sergio Dayán, un hombre acorralado por las deudas en busca de una salid.

La narrativa pone el foco en la identidad, la culpa y el peso de las elecciones personales. El cambio de país y de nombre no alcanza para borrar el pasado, y esa tensión interna se convierte en uno de los ejes centrales de la trama.

El film fue reconocido en el Festival de Málaga, donde Furriel y Goity recibieron premios por sus interpretaciones, consolidando el impacto de la película tanto en la crítica especializada como en el público.

Con una historia marcada por el suspenso y las decisiones al límite, Descansar en paz se posiciona como uno de los thrillers argentinos más vistos en Netflix y una de las apuestas más fuertes del cine local reciente.

Reparto de Descansar en paz