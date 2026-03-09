El joven Sherlock nos transporta al origen del detective más famoso de la historia en esta serie dirigida por el aclamado Guy Ritchie, quien supo dirigir a Downey Jr. en dos películas de Sherlock Holmes.

En esta producción de 8 episodios que acaba de estrenarse en Prime Video y promete arrasar, el protagonista Hero Fiennes Tiffin está lejos de encarnar al detective distante y analítico que conocemos. Sino que se ve más a un joven, inexperto y algo descarado.

Junto Tiffin actúan Zine Tseng, quien da vida a la misteriosa princesa china Gulun Shou’a, con un reparto compuesto por Dónal Finn, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth, entre otros.

// Las 5 superproducciones de Jason Momoa en 2026: ciencia ficción, superhéroes y hasta un oso que habla

A continuación, 5 revelaciones sobre El joven Sherlock para tener en cuenta antes o después de ver la serie.

De qué trata El joven Sherlock

Cuando un carismático y joven rebelde Sherlock Holmes conoce a James Moriarty, se ve envuelto en una investigación por asesinato que pone en riesgo su libertad.

El primer caso de Sherlock revela una conspiración que recorre el mundo conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambia el rumbo de su vida para siempre.

Ambientada en una Inglaterra victoriana y con aventuras más allá de sus fronteras, la serie revela las primeras andanzas de un anárquico adolescente que aún no se ha convertido en el célebre residente de Baker Street.

El joven Sherlock está disponible en Prime Video.

Un genio humano que entró al Guinness

Sherlock Holmes es el ser humano literario más retratado en el cine y la televisión. En el 2012 recibió un Récord Guinness por este logro y para entonces había aparecido 254 veces en pantalla con más de 75 actores que se pusieron en su piel.

“Es una persona real. Obviamente, es ficticio, pero no tiene poderes sobrenaturales, pero creo que si fuera más inteligente, los tendría. Así que creo que esa es una de las cosas que hace que el público lo adore”, reflejó el actor y modelo británico.

Princesa con libertad creativa

Si corremos de foco al protagonista y el legado de su personaje, aparece la actriz taiwanesa con una libertad absoluta a la hora de la interpretación.

Es presentada como una princesa china, académica de alto nivel y experta en artes marciales. Pero lo particular para destacar es que al no existir un precedente de Sir Arthur Conan Doyle para este rol, pudo darse el lujo de construir desde cero una identidad sin temor a las comparaciones.

“Fue más divertido que estresante”, reconoce quien participó previamente en la producción 3 Body Problem.

Recibir golpes en lugar de darlos

En El Joven Sherlock hay que decir adiós al detective que puede desarmar enemigos con tan solo un movimiento. Su nueva versión carece de experiencia a la hora de pelear.

// Quién es quién en Unfamiliar, la adictiva serie que es N° 1 de Netflix

Justamente sobre la decisión, Tiffin no se anduvo con vueltas: “Creo que es muy divertido ver a Sherlock es tan incapaz en lo que respecta a la autodefensa”.

Y aunque reconoció que le encantan las escenas de acción, “rápidamente me di cuenta de que me iban a dar muchos puñetazos en la cara, especialmente en la primera temporada”, reconoció.

El “caos controlado” de Guy Ritchie

Mucho se habla de “el método Ritchie para trabajar”. Tseng revela que su preparación fue exhaustiva, incluyendo el dominio de armas que no terminó de mostrar en escena.

Todos hablan del "método Ritchie" a la hora del rodaje.

Otro desafío: mantener un acento británico impecable durante el rodaje, del cual, confiesa la actriz, aún intenta deshacerse.

Hero marca un aspecto más sobre el director: “Le gusta darnos las líneas en el último momento y siempre es un reto. Pero hacerlo en otro idioma debe de ser especialmente difícil”.