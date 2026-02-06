Prime Video reveló este jueves el tráiler y el arte oficial de El joven Sherlock, la nueva serie protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, conocido por la saga After, en el rol de Sherlock Holmes. Bajo la dirección creativa de Guy Ritchie, la producción promete una mirada renovada sobre el mítico detective. Los ocho episodios se estrenarán el 4 de marzo de 2026 en más de 240 países y territorios.

La ficción se presenta como “un misterio irreverente cargado de acción” que narra “la historia del origen del mejor detective del mundo”. Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana, la serie mostrará las primeras aventuras del joven Holmes, antes de convertirse en el célebre habitante de Baker Street.

Póster de El joven Sherlock (Foto: Prime Video)

La trama comienza cuando “un carismático y joven rebelde Sherlock Holmes” conoce a James Moriarty y se ve envuelto en una investigación por asesinato que pone en riesgo su libertad. Este primer caso destapa una conspiración internacional que marcará su destino para siempre.

EL JOVEN SHERLOCK: TRÁILER, ELENCO Y FECHA DE ESTRENO EN PRIME VIDEO

Según adelanta Prime Video, la historia combina suspenso, intriga y acción con viajes más allá de las fronteras británicas. El relato expone a un adolescente anárquico, inteligente y audaz, que aún está lejos del personaje clásico que conocen los fanáticos.

El elenco incluye a Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth. Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios y se desempeña como productor ejecutivo, aportando su estilo visual característico.

El joven Sherlock (Foto: Prime Video / Chris Smith)

La serie fue creada por Matthew Parkhill y cuenta con un amplio equipo de productores. Con una apuesta ambiciosa y un enfoque moderno, El joven Sherlock busca conquistar tanto a los seguidores del personaje como a nuevas generaciones de espectadores.

