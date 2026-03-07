Una historia de Instagram fue suficiente para encender el debate fashionista. Un traje a rayas, corte oversized y estética noventosa puso frente a frente a Jacob Elordi y Agustín Sullivan, y las redes no tardaron en hablar de “inspiración” —o directamente de copia—.

Todo comenzó cuando Sullivan compartió una imagen comparativa en sus stories donde se ve, de un lado, al actor con un traje negro a rayas diplomáticas, solapa marcada y silueta amplia; del otro, una foto suya con un conjunto prácticamente idéntico.

Con humor, escribió: “Nos copiaron jajaja” y agregó que estaba “generando tendencia en Argentina y el mundo”.

EL TRAJE QUE LOS PUSO EN EL FOCO

El look en cuestión tiene una impronta clara: sastrería masculina clásica reinterpretada en clave moderna. Se trata de un traje negro con finas rayas blancas, saco cruzado de hombros estructurados y pantalón recto de caída relajada.

¿Jacob Elordi le copió el look a Agustín Sullivan? El traje que desató la comparación en redes. Crédito: Instagram

En el caso de Elordi, lo combinó con camisa blanca y corbata negra, reforzando el aire elegante y retro. Sullivan, en cambio, optó por una versión más minimalista, con remera negra debajo del saco, aportando un guiño más contemporáneo y descontracturado.

La similitud en el corte, el patrón y la silueta fue lo que disparó las comparaciones.

¿COPIA O TENDENCIA GLOBAL?

Si bien el traje a rayas diplomáticas es un clásico atemporal, la coincidencia en el styling generó comentarios irónicos entre seguidores argentinos, que celebraron la posibilidad de que un referente local haya marcado el pulso antes que una estrella de Hollywood.

Lejos de la polémica, el tono fue distendido. Sullivan tomó la comparación con humor y orgullo, reforzando su identidad estética, que suele moverse entre la elegancia clásica y una masculinidad más flexible y moderna.