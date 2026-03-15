Un gesto espontáneo de Jacob Elordi durante un vuelo comercial terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales. El actor protagonizó un momento inesperado con una admiradora que fue registrado en video y rápidamente se multiplicó en plataformas digitales.

El episodio ocurrió el 3 de marzo de 2026 a bordo de un avión de la aerolínea Qantas, cuando el intérprete fue reconocido por la creadora de contenido Patricia Albassit mientras acomodaba su equipaje antes del despegue.

Según relató la joven en sus redes sociales, primero decidió acercarse para confirmar si realmente se trataba de Jacob Elordi. Tras comprobar su identidad, intercambiaron algunas palabras y se tomaron una fotografía.

Jacob Elordi sorprendió a una fan en un vuelo y le hizo un regalo especial | Créditos: Instagram Patricia Albassit

EL GESTO DE JACOB ELORDI CON UNA FANÁTICA

Lo que parecía ser un simple encuentro entre fan y celebridad terminó tomando un giro inesperado cuando Elordi decidió hacerle un regalo muy especial: un ejemplar de la novela Cumbres Borrascosas.

El gesto tenía un significado particular, ya que la obra inspiró la más reciente película protagonizada por el actor bajo la dirección de Andrea Arnold. En esa adaptación cinematográfica, Elordi interpreta a Heathcliff, uno de los personajes más intensos y complejos de la literatura clásica.

Jacob Elordi sorprendió a una fan en un vuelo y le hizo un regalo especial | Créditos: Instagram Patricia Albassit

La historia no terminó allí. Según contó Albassit, una vez que el avión aterrizó el actor se dirigió a una tienda del aeropuerto y compró dos ejemplares del libro para ella y su acompañante.

Elordi pidió sus nombres y escribió dedicatorias personalizadas. En el caso de la influencer, el mensaje decía: “Querida Patricia, espero que hoy salga el sol para ti. Con cariño, Heathcliff”.