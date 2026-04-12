El regreso de La Peña de Morfi causó sorpresa entre los fanáticos del ciclo de Telefe ya que esta décima temporada, que arrancó este mismo domingo, llegó con una ausencia que no pasó desapercibida: Lizy Tagliani, que fue reemplazada por la histórica Carina Zampini.

De esta manera, horas antes del estreno, la conductora decidió romper el silencio sobre su salida y eligió sus redes sociales para dejar un mensaje que todos esperaban. Fiel a su estilo, Lizy evitó la polémica y apostó por el agradecimiento y el humor.

Diego Leuco y Lizy Tagliani conducen La Peña de Morfi. Foto: Telefe

“Un lugar donde fuiste feliz hoy vuelve a abrir sus puertas. Gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y sobre todo espíritu de domingo en familia”, escribió la humorista, dejando en claro que su despedida fue en buenos términos.

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En su posteo, Tagliani también le dedicó unas palabras a los nuevos conductores, Diego Leuco y Carina Zampini, quien regresó al ciclo que inauguró junto a Gerardo Rozín para ocupar el lugar que dejó vacante la humorista.

El mensaje de Lizy Tagliani tras su salida de La Peña de Morfi: (Foto: Instagram @lizytagliani)

“Lo mejor para amorrrrr Diego Lueco y para mi amada Carina Zampini. Cuando vaya quiero hacer de Carla Lucero jajajjajaa. Gracias Corner Contenidos, Telefe, Fede Levrino, Dario Turovelzky por pensar siempre en mí para nuevos desafíos. ¡A romperla este año!”, sentenció Lizy, mostrando su buena onda y el cariño por sus excompañeros.

Lejos de cualquier conflicto, Lizy Tagliani cerró su mensaje con una frase que mezcló ironía y risas: “Ahora sí vuelvo a mirar La Peña”, cerró la humorista que este año la rompe en Annie como la villana del exitoso musical.

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