La desvinculación de La Negra Vernaci y Lizy Tagliani de Radio Pop irrumpió esta semana en la agenda mediática y sorprendió incluso a las propias protagonistas.

Ambas conductoras expresaron su asombro tras ser apartadas de sus respectivos ciclos radiales.

En ese contexto, Lizy habló con Puro Show, donde el conductor Matías Vázquez terminó revelando el monto que percibía en la emisora.

“Lizy Tagliani facturaba aproximadamente 15 millones de pesos todos los meses. Es una guita importante en un programa de radio”, aseguró al aire en el ciclo de eltrece.

Revelan la millonaria cifra que cobraba Lizy Tagliani en Radio Pop (captura de eltrece)

Qué dijo Lizy Tagliani de su salida de Radio Pop

“En diciembre había renovado. Ayer (miércoles) fue la reunión... No me lo esperaba”, expresó la conductora ante el micrófono de Puro Show.

Sobre las versiones que indicaban un posible conflicto por su trabajo paralelo en el streaming Olga, Tagliani lo descartó por completo: “El año pasado ya estuve en Olga. Y me habían renovado. No les molestaba”.

Además, aseguró que se fue con palabras de cariño y reconocimiento: “Me voy contenta, con elogios. No pido más explicaciones porque la decisión está tomada”.

Por último, se refirió a las especulaciones sobre los costos de su contrato y el de Vernaci: “No hay cosas caras, hay cosas que uno puede o no puede pagar”.