Luego de quedar afuera de la programación de Radio Pop, decisión que también alcanzó a Lizy Tagliani, la Negra Vernaci habló sin filtros en Puro Show y habló sin filtro sobre su salida.

“Soy la cornuda, porque todos lo sabían. No me dieron explicación y tampoco la pedí. Hace muchos años que trabajo de esto y entiendo que las decisiones empresariales se toman con variables que tienen que ver con ellos, no conmigo”, expresó Elizabeth Vernaci ante el micrófono de eltrece.

La Negra Vernaci fue despedida de la radio y estalló (captura de eltrece)

Ante la sorpresiva desvinculación, expuso su bronca: “Lo único que podría decir es por qué me lo avisás en marzo y no en enero si considerás que lo mío ya no va”.

Consultada por las versiones que circularon sobre su salida, Vernaci fue tajante. Primero, descartó que su desembarco en Olga haya influido: “No, no creo. Son especulaciones”.

También negó cualquier conflicto con las autoridades de la radio: “A Carlos Infante lo amo, es un caballero. No tengo más que palabras de amor para él”.

Negra Vernaci tras ser despedida de la radio: “Soy la mejor, ¿cómo no voy a ser cara?”

Sobre otro de los rumores el de su alto costo, Vernaci respondió con una frase fiel a su estilo: “¿Cómo no voy a ser cara si soy la mejor? Si querés un Fiat 600, te comprás un Fiat 600. Si querés un Mercedes, pagás un Mercedes”.

De todos modos, dejó en claro que lo más difícil de la situación no es su salida personal, sino el fin del equipo que había construido: “Eso es lo que más me jode. Somos familia, compartir todas las mañanas… esa es la parte que más me duele”.