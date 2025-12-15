Martina Stewart, ex participante de Gran Hermano, dio a luz a Rufina, su primera hija, fruto de su pareja con Uriel de Martini (hermano de su ex novio, Rafael de Martini). En su cuenta de Instagram, y desde el Sanatorio Otamendi, la joven mostró las primeras imágenes del bebé.

En junio de 2025, la ex GH 2022, confirmaba su embarazo en LAM: “Estoy muy contenta, ya estoy de 14 semanas”.

Por su parte, este lunes 15 de diciembre, Uriel escribió en su Instagram: “Hoy empiezo una nueva etapa. Como hombre, como persona y como papá”.

Video: Instagram @martistewart_

Uriel De Martini y Martina Stewart con Rufi. Foto: Instagram @martistewart_

Uriel De Martini con Rufi. Foto: Instagram @martistewart_

Video: Instagram @martistewart_

QUIÉN ES URIEL, LA PAREJA DE MARTINA STEWART

Oriundo de Santa Fe, Uriel es fundador y CEO de Growi, una agencia de social media enfocada en marketing digital. Además, se desempeña como influencer de viajes y estilo de vida, con más de un millón de seguidores en Instagram.