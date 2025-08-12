Que por amor vale todo podría ser el lema de la mamá de Wanda Nara, quien según afirmó Lola Bezerra rompió la amistad con su madre para quedarse con Rafael Stancanelli.

“Vi sufrir a mi mamá por Rafael”, aseguró la modelo brasileña.

Entonces, Lola reveló que Nora Colosimo y su madre “eran súper amigas”, al punto que “venía a mi casa y todo”.

Lola Bezerra contó la verdad sobre su mamá, la madre de Wanda y Rafael Stancanelli.

“Mi mamá lo conoció primero, salía con Rafael. Después dejó de verlo y mi mamá le escribía a Nora y ella no le contestaba”, continuó sobre la desilusión de Rosy.

“Hasta que un día, mi mamá vio en el Instagram de ella una foto de los dos juntos. Y bueno, ahí entendió todo”, precisó el romance que Colosmimo blanqueó con Stancanelli a comienzos de 2022.

POR QUÉ LA MAMÁ DE LOLA BEZERRA DEJÓ AL NOVIO DE NORA COLOSIMO

A la hora de explicar la separación de Rosy de Rafael, la justificación de Lola fue demoledora: “Había cosas como que no le cerraban, porque era tacaño. Mi mamá lo tenía que pasar a buscar con el auto”.

Rafael Stancanelli y Nora Colosimo.

Aunque cuando le aseguraron que “era mujeriego” no lo acreditó.

Al final, Lola Bezerra descartó que Nora Colosimo haya salido con Rafael Stancanelli al mismo tiempo que su mamá y aclaró: “Se conocen todos del mismo grupo de solos y solas, pero mi mamá quedó afuera de todo después de esto”.