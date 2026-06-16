Polenta rellena a la parrilla: una receta bomba para combatir el invierno

La polenta es uno de los platos más elegidos durante los meses fríos, pero existe una variante creada por el chef uruguayo Ale Acland que lleva la receta tradicional a otro nivel: la polenta rellena a la parrilla. La preparación suma capas de carne, panceta crocante y queso fundido para lograr una comida abundante, ideal para compartir.
La clave está en preparar una polenta bien cremosa y utilizar un relleno jugoso elaborado con carne picada, verduras salteadas y salsa de tomate. Luego, todo se arma en capas y se termina sobre la parrilla para conseguir una superficie dorada y un sabor ahumado que potencia cada ingrediente.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta se convirtió en una verdadera sensación entre los amantes de la cocina al aire libre. El resultado es un plato contundente, reconfortante y perfecto para combatir las bajas temperaturas del invierno.
Ingredientes
- Un paquete de polenta instantánea
- Un litro de agua
- 100 gramos de manteca
- Sal a gusto
- 2 dientes de ajo picados
- Una cebolla
- Un morrón
- Un kilo de carne picada
- 150 gramos de panceta
- 300 gramos de salsa de tomate
- 300 gramos de queso en fetas gruesas
- Adobo para carnes a gusto
- Aceite de oliva
Procedimiento
- En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar el ajo, la cebolla y el morrón picados hasta que estén tiernos.
- Incorporar la carne picada y cocinar hasta que se dore. Condimentar con sal y adobo.
- Agregar la panceta cortada en cubos y cocinar hasta que quede crocante. Sumar la salsa de tomate y dejar reducir durante algunos minutos.
- Preparar la polenta siguiendo las instrucciones del envase. Una vez lista, agregar la manteca y mezclar hasta obtener una textura cremosa.
- En una fuente apta para parrilla o una sartén de hierro, colocar una primera capa de polenta.
- Distribuir encima parte del relleno de carne, la panceta crocante y varias fetas de queso.
- Cubrir con otra capa de polenta y terminar con más queso por encima.
- Llevar a la parrilla durante unos cinco minutos a fuego medio hasta que el queso se derrita y la superficie tome un leve color dorado.
- Retirar con cuidado y servir bien caliente.
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