Ribs ahumadas: el paso a paso de un restaurante de la Costanera para hacerlas como en EE.UU.

Las ribs ahumadas son uno de los grandes clásicos de la cocina texana y cada vez suman más fanáticos en Argentina. A diferencia del asado tradicional, esta técnica apuesta por una cocción lenta, controlada y con humo constante, un proceso que puede extenderse entre ocho y diez horas para lograr una carne extremadamente tierna.

En el restaurante Ribs al Río, ubicado en la Costanera, el ahumado es una verdadera ceremonia. Según explicó el maestro ahumador Agustín Respini, el secreto está en combinar una mezcla de especias, temperaturas estables y varias etapas de cocción que permiten que la carne absorba sabor mientras se ablanda lentamente.

El resultado es una costilla jugosa, con una corteza llena de sabor y una textura tan suave que el hueso sale limpio al momento de servirla. Aunque demanda paciencia, el método puede replicarse en casa con un ahumador o una parrilla preparada para cocción indirecta.

Comensales 4 Ingredientes Para las ribs Una tira grande de costillas de cerdo

tira grande de costillas de cerdo Pimentón

Sal

Azúcar

Coriandro

Hinojo

Ajo en polvo

Pimienta negra Para el rociado Vinagre de manzana

Agua

Azúcar Para el tiernizado Papel aluminio

Procedimiento

Retirar cuidadosamente la membrana que cubre la parte inferior de las costillas. Este paso ayuda a que los condimentos penetren mejor y mejora la textura final. Mezclar pimentón, sal, azúcar, coriandro, hinojo, ajo y pimienta negra. Cubrir toda la superficie de la carne de manera uniforme. Llevar las ribs al ahumador y cocinar a 120 grados durante aproximadamente dos horas con el equipo cerrado para que el humo impregne la carne. A partir de ese momento, rociar las costillas cada 30 minutos con una mezcla de vinagre de manzana, agua y azúcar para conservar la humedad durante la cocción. Continuar el proceso durante varias horas más. En Ribs al Río las costillas suelen acumular entre cinco y seis horas de cocción antes de pasar a la siguiente etapa. Envolver completamente las ribs en papel aluminio . Esta fase, conocida como tiernizado, tiene como objetivo concentrar calor y humedad para ablandar aún más la carne. Incrementar la temperatura del fuego. En el restaurante utilizan madera de acacia para generar una llama más intensa durante esta etapa. Mantener la cocción hasta completar entre ocho y diez horas totales, dependiendo del tamaño de las costillas y del rendimiento del ahumador. Retirar cuando la carne esté tan tierna que el hueso pueda desprenderse fácilmente. Dejar reposar unos minutos antes de servir.

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