A poco más de un mes de confirmar su separación de Mateo Lofeudo, Juan Otero sorprendió al revelar que se reconcilió con su ex pareja.

La noticia la dio durante el stream Solo con Niki, donde lanzó una frase que dejó desconcertadas a Nicole y Gege Neumann.

“Ayer estuve con mi ex”, contó el hijo de Florencia Peña.

Ante la sorpresa de las conductoras, Juan profundizó sobre el reencuentro con Mateo y explicó cómo surgió la charla que terminó acercándolos nuevamente.

Juan Otero rompió el silencio tras separarse de Mateo Lofeudo (fotos de Instagram)

Juan Otero contó cómo fue la reconciliación con Mateo Lofeudo

Sin rodeos, el influencer explicó que fue él quien tomó la iniciativa de volver a hablar con su ex pareja.

“Le dije de juntarnos y hablar. ‘Yo te estoy extrañando y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de despechado. Vos te mostraste con tu chongo y yo me mostré con mi chongo’. Entonces fue: ‘Veámonos y si queremos volver, volvemos’”.

Las declaraciones dejaron en evidencia que ambos seguían teniendo sentimientos pendientes y que decidieron darse una nueva oportunidad después de varias semanas separados.

Juan Otero rompió el silencio tras separarse de Mateo Lofeudo (fotos de Instagram)

“Tuvimos una relación amorosa divina”

Ilusionado con esta nueva etapa, Juan Otero también compartió cómo vivió el encuentro con Mateo.

“Con él está todo lindo. Ayer tuvimos una relación amorosa divina”, dijo Juan.

Aunque evitó dar más detalles sobre el futuro de la pareja, sus palabras reflejaron el entusiasmo con el que atraviesa esta reconciliación.