La comedia más vista del año, La cena de los tontos, renueva su elenco del 1 al 14 de julio con Pedro Alfonso y mantiene funciones a sala llena en la cartelera porteña.

En una novedad para esta temporada, Peter se suma en reemplazo de Gustavo Bermúdez, garantizando la continuidad del nivel artístico y el humor que caracterizan a este fenómeno teatral.

Desde su estreno, más de 250.000 espectadores disfrutaron de la obra en el Teatro Astral, donde las funciones colmadas y las ovaciones de pie se repiten cada noche.

Pedro Alfonso promocionó su incorporación a La Cena de los Tontos.

La exitosa pieza, dirigida por Marcos Carnevale, cuenta con un elenco encabezado por Martín Bossi y Laurita Fernández, junto a Esteban Prol y Guillermo Arengo.

Un fenómeno que no detiene su éxito

La producción general está a cargo de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

La obra, escrita por el francés Francis Veber, fue estrenada en la Argentina en el año 2000 por Francella y Suar, quienes hoy la producen nuevamente.

En 2009 tuvo una exitosa reposición en Mar del Plata y, en esta nueva versión, reafirma su vigencia y su humor universal.

Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet.

De qué trata “La cena de los tontos”

La historia gira en torno a un grupo de amigos que organiza cenas semanales en las que cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.

Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se complican cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de situaciones hilarantes y desafortunadas.

La obra expone, con humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”.