En el programa Lape Club Social sorprendieron con una historia que mezcla fútbol, superstición y advertencias para la Selección argentina. Según relataron, un brujo de Ghana llamado Naná Waku Bouzan se volvió famoso en el MUNDIAL™ por sus rituales con cenizas de muertos y ahora tendría en la mira al equipo de Lionel Messi.

Según trascendió, Bouzan trabaja con cenizas de muertos podridos: deja que los cuerpos se descompongan en el cajón, luego muele los restos y esparce las cenizas para sus rituales. “Trabaja con cenizas de muertos podridos”, detallaron en el programa.

Según el relato, Bouzan ya intervino en partidos clave. Antes de un encuentro entre Inglaterra y la selección local de Ghana, le habría hecho un gualicho a Harry Kane. “Hoy no mete goles”, dijeron que predijo el brujo, y efectivamente el delantero inglés no marcó. Más tarde, Bouzan anunció que iba a deshacer el trabajo y Kane convirtió dos goles.

Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana que planearía un ritual contra Lionel Messi y la Selección argentina (Foto: redes sociales).

Ahora, el brujo anunció que su próximo objetivo es la Selección argentina: “Este brujo dijo que ahora va a engualichar a la selección argentina para que gane Cabo Verde. Ese es el gran bolonqui mundial”, advirtieron.

LA ADVERTENCIA SOBRE UN REGALO DE CABO VERDE A MESSI

Para que el embrujo funcione, Bouzan habría embrujado una camiseta que la confederación de Cabo Verde planea entregar a Lionel Messi. “Hay que avisarle a Messi que no agarre esa camiseta ni nada que le den”, alertaron los panelistas.

Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana que planearía un ritual contra Lionel Messi y la Selección argentina (Foto: redes sociales).

Según contaron, el presidente de la federación de fútbol de Cabo Verde explicó que “tienen mucha admiración por Messi y que le van a dar un regalo especial” algo que ya hicieron con Uruguay, Arabia Saudita y España. “Y o casualidad, siempre le resulta”, remarcaron en el programa.

Leo Messi (Foto: AP /Ed Zurga)

La historia generó revuelo y preocupación entre los fanáticos, que ahora piden máxima precaución para el capitán argentino ante cualquier obsequio en las próximas horas.

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