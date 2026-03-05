La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks llega a la pantalla de History Channel con un estreno global previsto para el lunes 25 de mayo, en el marco del Memorial Day. La señal lanzará tres episodios consecutivos para dar inicio a una ambiciosa producción que se emitirá en más de 200 territorios y 40 idiomas.

La serie, narrada y producida por Tom Hanks, cuenta con 20 episodios y propone una mirada renovada sobre la Segunda Guerra Mundial, combinando material de archivo inédito, testimonios históricos y un enfoque centrado en el impacto humano del conflicto.

Tom Hanks

A lo largo de sus capítulos, el documental recorre desde la invasión alemana a Polonia hasta la caída de las potencias del Eje, pasando por batallas clave como Stalingrado y Normandía, y los enfrentamientos en el Atlántico y el Pacífico. También aborda el Holocausto, la resistencia civil y la vida en los frentes internos.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS: FECHA DE ESTRENO Y DETALLES

La producción incluye el trabajo del historiador ganador del Pulitzer Jon Meacham y del productor Gary Goetzman, junto a Nutopia y A+E Factual Studios, en una apuesta por el rigor histórico y la calidad narrativa.

Además, History Channel colaboró con The National WWII Museum, aportando asesoramiento especializado y desarrollando contenidos educativos vinculados al proyecto.

La serie forma parte de la iniciativa HISTORY Honors 250 y busca consolidarse como uno de los documentales más relevantes sobre el conflicto que redefinió el mundo moderno, con una propuesta profunda, accesible y emotiva.

