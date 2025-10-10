Para los fans de las historias de crímenes con toques de comedia y giros inesperados, Amazon Prime Video tiene una joya con la actuación del siempre convocante Mark Wahlberg.

Se trata de Play Dirty (Juego sucio), adaptación de la saga de novelas “Ripley” de Donald E. Westlake (bajo el seudónimo de Richard Stark), en la que le da vida a un antihéroe literario con acción vertiginosa, humor negro y secuencias de robo.

// La joya con Cillian Murphy que estrena Netflix: mirada social y una actuación deslumbrante

De qué trata Play Dirty

La historia presenta a Parker (Wahlberg), un astuto ladrón que se prepara para uno de los robos más grandes de su carrera.

Para conseguir el generoso botín, necesitará mucha ayuda, allí entran Grofield, Zen y un equipo de expertos. La misión no será sencilla dado que el grupo deberá enfrentarse nada menos a la mafia neoyorquina.

Quién es quién

Además del protagónico de Mark Wahlberg como Parker, aparecen los siguientes actores en diferentes roles:

LaKeith Stanfield, reconocido por su trabajo en la serie Atlanta y en la película Sorry to Bother You, le da vida a Grofield, el socio y mano derecha de Parker. Por su parte, Rosa Salazar, popular por protagonizar Alita: Battle Angel y sus apariciones en Bird Box y Maze Runner, encarna a Zen, integrante clave del equipo de expertos.

Mark Walhberg junto a Lakeith Stanfield.

Tony Shalhoub, de la serie Monk y Wings, interpreta a Lozini; mientras que Keegan-Michael Key, estrella de la exitosa serie de sketches Key & Peele de Comedy Central y de películas como Keanu y The Lion King se pone en la piel de Ed Mackey.

El tráiler oficial de Play Dirty, en Amazon Prime Video.

Completan el elenco Nat Wolff (Kincaid), Chukwudi Iwuji (Phineas Paul), Thomas Jane (Philly Webb), Gretchen Mol (Grace Webb). Peta Wilson (Madge), Alejandro Edda (De La Paz), Yvonne Zima (Traci), Hemky Madera (El coronel Ortiz), Chai Hansen (Stan Devers) y Claire Lovering (Brenda Mackey), entre otros.

El sello del director

La acción, el estilo de las tomas y el uso de la violencia evidencian el sello en Play Dirty de su director Shane Black.

Poco tiene que ver con otras historias de robos. De hecho, el Parker que interpreta Wahlberg es completamente diferente a Danny Ocean de George Clooney. En este caso, el personaje prefiere recurrir a su arma más que a su astucia.

El astuto ladrón se prepara para uno de los robos más grandes de su carrera.

Se sabe que la mayoría de las obras de Black tiene un sello distintivo, como la perfección a la hora de la violencia, toques de humor y una acción que genera adrenalina.

Bastan señalar los ejemplos, además del clásico Arma Mortal, como Kiss Kiss Bang Bang (2005) o The Nice Guys (2016).

// Por qué hay que ver esta exitosa miniserie con Chris Pratt en Amazon Prime Video

Por qué Robert Downey Jr. abandonó la serie

Shane Black y Robert Downey Jr., quienes ya habían colaborado en Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3, Ambos iban a volver a trabajar juntos, pero Mark Wahlberg finalmente lo reemplazó en el papel principal de Play Dirty

Según reveló en una entrevista, la actuación ganadora del Oscar de Downey Jr. en Oppenheimer y su regreso al Universo cinematográfico de Marvel (MCU) para interpretar al Doctor Doom en Avengers: Doomsday le impidieron protagonizar la película.