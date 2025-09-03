Este martes, Disney+ presentó el tráiler de una de sus series animadas más esperadas: Marvel Zombies, basada en el comic del mismo título creado por Robert Kirkman, el mismo de The Walking Dead e Invincible, dos series que conquistaron a sus respectivos públicos en los últimos años.

Marvel Zombies transcurre en el universo 2149, una dimensión alternativa a la 616 donde transcurren las películas, en donde la mayor parte de la población, superhéroes incluídos, ha sido infectada con el virus zombie, lo que los transformado en muertos vivientes.

Fotograma de Marvel Zombies (Foto: gentileza Disney+)

La historia no se limita a una miniserie sino que se ha extendido a lo largo de 7 historias, en ocasiones haciendo crossover con el universo 616 de Marvel y con otras franquicias de terror como Evil Dead (Noche Alucinante).

Leé más:

Netflix anunció una serie con Rodrigo de la Serna basada en hechos reales

DISNEY ESTRENÓ EL TRAILER DE MARVEL ZOMBIES, LA ESPERADA SERIE DE ANIMACIÓN BASADA EN EL COMIC DEL MISMO TÍTULO

Con las mismas reglas que se aplican a clásicos del género como La Noche de los muertos vivientes, Exterminio o la mencionada The Walking Dead, los pocos supervivientes tratan de hacer sus vidas y escapar del horror con las posibilidades trucadas por la existencia de estos superhumanos contagiados.

La serie animada, una continuación de uno de los episodios más celebrados de la destacada What If?, fue creada por Bryan Andrews y Zeb Wells, que también llevan adelante la producción ejecutiva junto con Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt.

Fotograma de Marvel Zombies (Foto: gentileza Disney+)

En la versión original en idioma inglés, la serie cuenta con las voces de los protagonistas originales de las películas Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne.

Leé más:

La serie con un brillante Ewan McGregor que es mejor que The Crown

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.