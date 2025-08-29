El mes de septiembre se viene con todo en Amazon Prime Video. La plataforma de streaming prepara una batería de estrenos que van desde series originales hasta películas y documentales que prometen mantenerte pegado a la pantalla.

Entre las novedades más esperadas, se destaca el regreso de “The Boys” con su cuarta temporada, una de las series más aclamadas por el público y la crítica. La historia de los superhéroes más polémicos vuelve con nuevos episodios cargados de acción, humor negro y giros inesperados.

Las series que marcan tendencia

Además de “The Boys”, septiembre trae el estreno de “El Internado: Las Cumbres” en su tercera temporada, una producción española que sigue sumando fanáticos con su mezcla de misterio y drama adolescente.

Otra apuesta fuerte es “Gen V”, el spin-off del universo de “The Boys”, que explora la vida de jóvenes superhéroes en una universidad donde nada es lo que parece. La serie promete adrenalina, efectos especiales y mucho suspenso.

Películas y documentales para todos los gustos

En el terreno del cine, Amazon Prime Video suma títulos como “Culpa Mía 2”, la secuela del éxito romántico juvenil que conquistó a miles de espectadores. También se suma “El Exorcista: Creyentes”, una nueva entrega de la saga de terror que promete sobresaltos y sustos para los fanáticos del género.

Para quienes buscan historias reales, el documental “La Vida Después” se mete de lleno en testimonios conmovedores y relatos de superación, ideal para quienes disfrutan de contenidos inspiradores.

También llegará La Novia, producida y protagonizada por Robin Wright, que encarna a una madre que observa con mucho recelo el noviazgo de su hijo con una joven mujer.

En Tributo el director español Nacho Vigalondo ha lanzado este año la película Daniela Forever, la serie de Netflix Superestar, y un documental junto a Rubén Ajau sobre la historia del videojuego en España. Su estreno está programado para el 11 de septiembre de 2025.

Hotel Costiera, dirigida por el ganador del Emmy Adam Bernstein y filmada en Italia. La historia sigue a Daniel De Luca, interpretado por Jesse Williams, un exmarine que regresa a Italia como “fixer” en un hotel exclusivo.

