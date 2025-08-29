Septiembre llega con todo a Universal+ y trae una batería de estrenos exclusivos que van a dar que hablar.

Desde un documental que pone en jaque a dos estrellas de Hollywood, hasta una serie policial con toda la acción, pasando por el regreso triunfal de Katy Perry con un show que es pura fiesta.

Katy Perry: Night of a Lifetime – Un show que es pura emoción

La superestrella del pop Katy Perry despidió el 2024 a lo grande con un recital inolvidable en el Central Hall Westminster de Londres. En “Katy Perry: Night of a Lifetime”, la cantante repasa todos sus hits y presenta su séptimo álbum, “143”, en un espectáculo que es una verdadera experiencia sensorial.

Con su magnetismo, vestuarios impactantes y una puesta en escena que recorre todas las etapas de su carrera, Katy logra un viaje íntimo y vibrante por su universo creativo. El show, que ya está disponible para maratonear, también anticipa lo que será su “Lifetimes Tour”, la gira internacional que la traerá a Argentina y otros países de la región.

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni – El documental que sacude Hollywood

El 2 de septiembre se estrena “He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni”, el documental dirigido por Chris Hackett que pone bajo la lupa una de las batallas legales más resonantes del cine.

La actriz Blake Lively denunció a Justin Baldoni por conducta sexual inapropiada durante el rodaje de “It Ends With Us” y por lanzar una campaña de desprestigio en su contra. El documental revela material inédito y documentos exclusivos, y sigue de cerca el camino hacia el juicio previsto para marzo de 2026.

“Cuando Baldoni anunció que Lively sería la protagonista de la adaptación del bestseller, las redes explotaron de expectativa, pero la polémica terminó eclipsando el mensaje de la película”, adelantan desde la producción. Un estreno que promete polémica y debate.

The Hunting Party – Policial, acción y asesinos seriales

El 24 de septiembre llega “The Hunting Party”, la nueva serie policial de 10 episodios creada por JJ Bailey. La trama sigue a un grupo de especialistas liderados por la ex criminóloga del FBI Rebecca “Bex” Henderson (Melissa Roxburgh), que se une a soldados, espías y agentes de la CIA para cazar a los asesinos seriales más peligrosos de Estados Unidos.

La misión se complica cuando Bex debe trabajar con su expareja, Oliver Odell (Nick Wechsler), mientras intentan descubrir qué provocó una explosión que desató una fuga mortal. El elenco se completa con figuras como Patrick Sabongui, Matt Frewer, Kari Matchett y Zabryna Guevara. “En cada episodio psicoanalizamos a los peores asesinos en serie del mundo, y eso es fascinante”, contó Roxburgh.

Madeleine McCann: The Prime Suspect – El caso que conmocionó al mundo

El 25 de septiembre se estrena “Madeleine McCann: The Prime Suspect”, la serie documental que vuelve sobre la desaparición de la nena británica de 3 años en Portugal, en 2007. El trabajo reconstruye la cronología del caso y pone el foco en Christian Brueckner, el principal sospechoso.

Con testimonios desgarradores y una investigación minuciosa, el documental explora todas las hipótesis que circularon a nivel mundial, desde el secuestro hasta la posibilidad de un accidente. Un estreno imperdible para los fanáticos del true crime.

