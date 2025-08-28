Universal+ estrena este martes 2 de septiembre en Latinoamérica el esperado documental He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, una producción que expone una de las batallas legales más impactantes de Hollywood.

Bajo la dirección de Chris Hackett (Tonight, Charles: Our New King), el documental revela detalles inéditos de la denuncia por conducta sexual inapropiada y campaña de desprestigio que involucra a dos figuras clave del cine contemporáneo.

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni

El documental que revela los secretos detrás del escándalo de It Ends With Us

Lo que comenzó como la adaptación cinematográfica del exitoso libro It Ends With Us de Colleen Hoover terminó en una polémica sin precedentes.

Blake Lively, protagonista del film y conocida por sus papeles en Gossip Girl y Green Lantern, presentó una demanda contra el actor y director Justin Baldoni (Jane the Virgin, Five Feet Apart) por acoso sexual durante el rodaje y por haber impulsado una campaña pública para dañar su imagen profesional.

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni

El documental analiza los documentos legales, entrevistas y reacciones en redes sociales, en un contexto de fuerte polarización mediática: mientras algunos apoyan el testimonio de Lively, otros sostienen que la actriz intentó sabotear la producción y ejercer control creativo total.

Un caso real que sacude a la industria del cine

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni incluye testimonios, material de archivo exclusivo y una investigación profunda que reconstruye los hechos desde su origen, incluyendo:

📌 Un rodaje polémico desde el inicio

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni

La filmación de It Ends With Us, estrenada en agosto de 2024, estuvo rodeada de controversias. Desde ruedas de prensa inusuales hasta rumores de tensiones entre los protagonistas, el documental aborda cómo los conflictos comenzaron mucho antes de la denuncia.

📌 Una denuncia formal que paralizó a Hollywood

En diciembre de 2024, Blake Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando a Baldoni de conducta sexual inapropiada y de contratar a una agencia para realizar una campaña de desprestigio. Baldoni respondió con una contrademanda millonaria, lo que desencadenó una batalla legal de alto perfil.

📌 Taylor Swift: el inesperado nombre en la disputa

Uno de los momentos más llamativos del caso fue la mención de Taylor Swift, amiga cercana de Lively. La estrella pop recibió una citación para testificar, aunque su equipo negó cualquier participación en decisiones del film. La citación fue retirada, pero la relación entre ambas se vio afectada.

📌 Juicio confirmado para marzo de 2026

El juicio se llevará a cabo en marzo de 2026 y contará con la declaración directa de Blake Lively, según confirmó su abogado, Michael Gottlieb. El proceso promete acaparar la atención mundial por la magnitud de las acusaciones y la notoriedad de sus protagonistas.

Dónde ver He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni

He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni

🗓 Estreno: Martes 2 de septiembre de 2025

📺 Disponible en: Universal+

📡 También por: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality

🌎 Distribución internacional: Blue Ant Studios

Con producción ejecutiva de Mike Griffiths (The Witch Doctor Will See You Now) y Bruce Kennedy, ganador del Emmy® (Twisted Killers), esta producción se perfila como uno de los documentales más comentados del año.