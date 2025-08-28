El éxito de la serie This Is Us catapultó a Milo Ventimiglia a la fama mundial, y su protagónico en la película Mi amigo Enzo junto a un perro golden retriever Enzo, es furor en Netflix.

En los últimos días, The Art of Racing in the Rain volvió a ser tendencia en Netflix y no es casualidad: la película de 2019, dirigida por Simon Curtis y basada en la novela de Garth Stein, toca fibras muy sensibles y deja una marca en quienes se animan a verla.

La historia está contada desde la mirada de Enzo, un perro tan filosófico como entrañable, que acompaña a su dueño, Denny Swift (interpretado por Milo Ventimiglia), en cada paso de su vida. Pero no es solo una película sobre perros: es un relato sobre la amistad incondicional, la familia, la pérdida y la perseverancia.

Milo Ventimiglia appears on the red carpet for the premiere of "Heretic" during AFI Film Festival at TCL Chinese Theatre in Hollywood, California, U.S. October 24, 2024. REUTERS/David Swanson Por: REUTERS

De qué trata “Mi amigo Enzo”: una historia de amor, carreras y segundas oportunidades

La trama sigue la vida de Denny, un apasionado piloto de autos de carrera que sueña con llegar a lo más alto. A su lado, siempre está Enzo, quien observa todo y reflexiona sobre el mundo humano con una sabiduría inesperada. La voz de Kevin Costner le da vida al perro en la versión original, sumando un toque especial a la narración.

Actor Amanda Seyfried, promoting the movie "The Housemaid", poses before a Lionsgate presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2025. REUTERS/Steve Marcus Por: REUTERS

A través de los ojos de Enzo, el espectador recorre los momentos más felices y más duros de la familia: el amor de Denny con Eve (Amanda Seyfried), el nacimiento de su hija Zoë (Ryan Kiera Armstrong), y los desafíos que la vida les pone en el camino. Enzo no solo es testigo, sino también confidente y sostén silencioso, siempre listo para aprender y enseñar.

Uno de los puntos más emotivos de la película es la creencia de Enzo en la reencarnación: sueña con volver a la Tierra como humano para poder vivir todo lo que observa desde su lugar de mascota. Las enseñanzas de Denny sobre las carreras —como la importancia de no rendirse y de anticipar los problemas— se transforman en metáforas para superar las adversidades de la vida.

Un elenco de lujo y una historia que deja huella

El reparto de “Mi amigo Enzo” suma nombres de peso:

Milo Ventimiglia como Denny

Kevin Costner como la voz de Enzo

Amanda Seyfried como Eve

Kathy Baker como Trish

Ryan Kiera Armstrong como Zoë

Martin Donovan como Maxwell

Gary Cole como Don Kitch

La película logra emocionar sin golpes bajos y se convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia profunda, con momentos de alegría, tristeza y esperanza. Es imposible no encariñarse con Enzo y no reflexionar sobre las lecciones que deja su mirada sobre la vida.

Amanda Seyfried como Eve en Mi Amigo Enzo.

Por qué “Mi amigo Enzo” es tendencia en Netflix

El regreso de “Mi amigo Enzo” al ranking de lo más visto en Netflix demuestra que las historias bien contadas, con personajes entrañables y mensajes universales, siempre encuentran su público. Si todavía no la viste, prepará los pañuelos: esta película promete hacerte reír, llorar y, sobre todo, pensar en el valor de la familia y la amistad, incluso cuando vienen en cuatro patas.