El próximo 12 de septiembre, Disney+ lanzará su nueva serie de comedia negra Los Mufas: Suerte para la Desgracia, basada en una idea de Sebastián Borensztein.

Con un elenco estelar que incluye a Daniel Hendler, Diego Cremonesi y Carla Quevedo, esta producción promete llevar a los espectadores a un intrigante universo repleto de supersticiones y fenómenos paranormales.

Sinopsis de la Serie

Los Mufas: Suerte para la Desgracia sigue la historia de Roque (Daniel Hendler), un periodista especializado en fenómenos paranormales, que se une a Vicente (Diego Cremonesi), el “mufa” más peligroso de Argentina.

Juntos, emprenden una investigación que podría cambiar sus vidas para siempre, mientras buscan respuestas sobre el fenómeno de la mala suerte que afecta a muchas personas.

El conflicto se intensifica cuando el jefe multimillonario de Roque lo presiona para que abandone su investigación, ofreciéndole una suma considerable de dinero a cambio de liberar a su hija de una “secta mufa” y salvarla de un parapsicólogo perverso.

Así, la historia combina humor y suspenso en un emocionante viaje hacia el auto-descubrimiento y la sanación personal.

Elenco y Producción

Además de Hendler y Cremonesi, la serie cuenta con la actuación especial de Osmar Núñez y Pilar Gamboa. El elenco también incluye a Nacho Gadano, Sofía Brito, Emiliano Kaczka, Damián Dreizik y Blanca Olivetti, quienes aportan su talento a esta innovadora narrativa.

“Los Mufas: Suerte para la Desgracia” está dirigida por Gabriel Medina, quien también coescribió la serie junto a Javier Rao.

Esta colaboración promete un enfoque refrescante y original, que seguramente captará la atención de los amantes de la comedia y el misterio.