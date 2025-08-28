Daniel Hendler y Valeria Bertucelli se ponen en la piel de dos ladrones profesionales en “Vino para robar”.

Ciudad Magazine: cartelera de películas del sábado 30 y domingo 31 de agosto

Ciudad Magazine presenta un fin de semana cargado de acción, suspenso, comedia y grandes clásicos del cine. Desde la mañana hasta la noche, disfrutá de una programación cinematográfica imperdible con títulos reconocidos y estrenos especiales. ¡Agendá y no te los pierdas!

🎬 Sábado 30 de agosto: películas de acción, suspenso y clásicos

📌 12:45 | Máxima condena (Maximum Conviction, 2012)

Steven Seagal y Steve Austin protagonizan este thriller explosivo donde dos exagentes deben proteger una instalación secreta. Acción sin pausas desde el comienzo.Género: Acción | País: EE. UU.

📌 14:30 | Vivir al límite (The Hurt Locker, 2008)

Ganadora del Oscar a Mejor Película. Un intenso retrato de una unidad militar especializada en desactivar bombas en Irak. Dirigida por Kathryn Bigelow.Género: Bélico, Drama | Premios: 6 Premios Oscar

📌 16:45 | Rescate del Metro 123 (The Taking of Pelham 123, 2009)

Denzel Washington y John Travolta enfrentados en este tenso thriller ferroviario. Un secuestro bajo tierra que te mantendrá al borde del asiento.Género: Thriller, Acción

📌 18:30 | Perseguida (While She Was Out, 2008)

Una ama de casa (Kim Basinger) debe sobrevivir en el bosque tras ser perseguida por un grupo de criminales. Suspenso psicológico al máximo.Género: Thriller

📌 20:00 | Un lugar solitario para morir (A Lonely Place to Die, 2011)

Un grupo de alpinistas encuentra a una niña secuestrada en las montañas. Aventura y tensión en esta atrapante producción británica.Género: Suspenso, Aventura

📌 21:45 | Bandidos (Bandits, 2001) - ⭐ ESTRENO – Clásicos de CM

Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Cate Blanchett en una comedia de atracos con mucho estilo. Una historia de amor y crimen que se volvió de culto.Género: Comedia, Crimen | Especial: Estreno de Clásicos de Ciudad Magazine

🎬 Domingo 31 de agosto: comedia, romance, espionaje y gran cine

📌 12:45 | Algo casi perfecto (The Next Best Thing, 2000)

Madonna y Rupert Everett protagonizan esta historia sobre una amistad transformada por la llegada de un hijo.Género: Drama, Comedia romántica

📌 14:30 | Una pareja despareja (Skiptrace, 2016)

Jackie Chan y Johnny Knoxville en una comedia de acción al mejor estilo buddy movie.Género: Acción, Comedia

📌 16:30 | Magia a la luz de la luna (Magic in the Moonlight, 2014)

Woody Allen dirige esta elegante comedia romántica ambientada en la Riviera Francesa.Género: Romance, Comedia | Protagonistas: Emma Stone, Colin Firth

📌 18:15 | Juego de espías (Spy Game, 2001)

Robert Redford y Brad Pitt brillan en este thriller de inteligencia y traición ambientado en plena Guerra Fría.Género: Espionaje, Acción

📌 20:15 | Vino para robar (2013) – 🎞️ Pantalla Grande

Comedia argentina protagonizada por Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli. Una divertida historia de ladrones de arte con escenarios espectaculares.Género: Comedia, Policial | Ficha en Cine Nacional

📌 22:00 | Sin límites (Limitless, 2011) – ⭐ Gran Cine del Domingo

Un escritor en crisis descubre una droga que lo vuelve genio. Bradley Cooper y Robert De Niro protagonizan este thriller futurista.Género: Ciencia ficción, Suspenso | Especial: Gran Cine del Domingo