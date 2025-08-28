La serie médica que emocionó al mundo se despide. Sony Channel estrena el lunes 1° de septiembre a las 23 hs la séptima y última temporada de The Good Doctor, el drama protagonizado por Freddie Highmore que marcó un antes y un después en la televisión.

Con solo 10 episodios, esta entrega final promete cerrar con fuerza una historia que abordó temas como la neurodiversidad, la empatía en la medicina y los vínculos humanos, a través del personaje de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio.

¿Qué pasará en la temporada final de The Good Doctor?

The Good Doctor - Season 7 - Episodio 708 - "The Overview Effect" Por: JEFF WEDDELL | Jeff Weddell/Disney/Sony Pictures Television

En esta nueva etapa, Shaun y Lea (Paige Spara) enfrentan su mayor desafío: convertirse en padres. La llegada de su hijo Steve trae nuevas responsabilidades, noches sin dormir y emociones que impactarán tanto en su vida familiar como profesional.

Los casos médicos volverán a poner a prueba el temple de Shaun. Desde un corazón que deben compartir dos bebés hasta un paciente que cree ser Jesús y cuestiona la ética del consentimiento, cada episodio enfrentará al equipo del St. Bonaventure Hospital a dilemas profundamente humanos.

Además, la serie presentará un evento de víctimas múltiples que desatará tensión en el hospital, y explorará conflictos personales como la tutela del hijo de Morgan o las diferencias irreconciliables entre padres sobre tratamientos médicos para su hijo.

El regreso de personajes clave

El final de The Good Doctor traerá consigo el regreso de personajes queridos por los fans. La Dra. Claire Browne (Antonia Thomas), el Dr. Alex Park (Will Yun Lee) y la Dra. Audrey Lim (Christina Chang) reaparecerán para darle más emoción y profundidad a esta despedida. También se suma nuevamente el Dr. Jared Kalu (Chuku Modu), quien será parte del elenco regular.

Freddie Highmore: de prodigio infantil a ícono de la TV

El actor británico Freddie Highmore volvió a conquistar al público con su interpretación del Dr. Shaun Murphy, tras sus papeles en Charlie y la fábrica de chocolate y Bates Motel. A lo largo de siete temporadas, su personaje rompió estereotipos y mostró el valor de la diferencia en el mundo de la medicina.

Cuándo y dónde ver The Good Doctor: temporada 7

📅 Estreno: Lunes 1° de septiembre de 2025

🕚 Horario: 23:00 hs

📺 Canal: Sony Channel

📆 Emisión semanal: Todos los lunes a las 23 hs