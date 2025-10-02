La plataforma de streaming Amazon Prime Video cuenta con cientos de películas y series originales que buscan llamar la atención de los usuarios, ya sea por su propuesta o género como por las figuras protagonistas.

Uno de esos casos es La lista terminal (The Terminal List), una serie de drama y acción de 8 episodios que cuenta con el protagónico de Chris Pratt, el mismo de Jurassic World, Guardianes de la galaxia y The Avengers, y que en poco tiempo demostró que su contenido la convirtió en una de las preferidas por el público.

La lista terminal es una creación del guionista y productor David DiGilio (Traveler, Crossbones), está basada en la novela de Jack Carr. Adem{as, cuenta con Antoine Fuqua (Los siete magníficos, Día de entrenamiento y El justiciero) como productor ejecutivo y director del piloto.

// De qué trata La Casa Guinness, la nueva serie del creador de Peaky Blinders

De qué trata La lista terminal

La trama de La lista terminal gira en torno a Chris Pratt, quien le da vida a James Reece, un idealista comandante Seal (una de las unidades de élite que goza de mayor reconocimiento en el aparato militar y de seguridad estadounidense) que de un momento ve cómo los integrantes de su batallón especializado mueren en una misión en el extranjero que parecía totalmente controlada, al menos en lo previo.

La lista terminal tiene 8 episodios.

Tras retornar a San Diego para reportar ante sus superiores el fracaso de su operación, las respuestas que encuentra terminan por confundirlo: ¿Realmente el operativo salió mal o alguien lo saboteó?

Si algo caracteriza a los agentes SEAL que intenta mostrar esta serie es la lealtad primero hacia sus compañeros y luego hacia su comando. Muchos de estos jóvenes estadounidenses fueron formados en las más exigentes condiciones físicas.

El tráiler oficial de The Terminal List, en Prime Video.

Reece no solo se hizo una fama de héroe nacional (tiene varias distinciones por operativos exitosos), sino que dentro del grupo de élite que integra se le respeta y admira.

Pero a la dificultad de recordar momentos de tensión se le suma un detalle: Reece empieza a sufrir fuertes dolores de cabeza, alucinaciones y malestares que confunden sus pensamientos y necesita un descanso junto a su esposa Lauren (Riley Keough) y su hija Lucy (Arlo Metz).

Un detalle no menor, dado que a lo largo de los episodios aparece un agente casi invencible luchando contra inconvenientes que no puede eliminar ni duplicando dosis de medicamentos.

La exitosa miniserie se puede ver en Amazon Prime Video.

Quiénes actúan en La lista terminal

A Chris Pratt lo acompañan actores de nivel internacional como Taylor Kitsch (Nueva York sin salida) como Ben Edwards, Constance Wu (Locamente millonarios; Estafadoras de Wall Street) como Katie Buranek y Jeanne Tripplehorn (Gloria Bell) como Lorena Hartley.

// El policial de Mark Ruffalo que combina violencia extrema con naturaleza en HBO Max

También integran el reparto Riley Keough como Lauren Reece, Patrick Schwarzenegger como Donny Mitchell, Arlo Mertz como Lucy Reece, LaMonica Garrett como Comandante Fox, Alexis Louder como Nicole Deptul, Tom Amandes como Vic, JD Pardo como Tony Lidel y Christina Vidal Mitchell como Mac Wilson.

Por último, se puede mencionar a Jared Shaw como Ernest Vickers, Catherine Dyer como Rachel Campbell, Remi Adeleke como Terrell Daniels, Jai Courtney como Steven Horn, Hiram A. Murray como Jackson y Matthew Rauch como Capitán Howard.