Cuando hablamos de una secuela de una película, ponemos el foco en una obra que continúa la historia de la original, desarrollándose en el mismo universo y generalmente después de su final. A menudo, presenta los mismos personajes o el regreso de algunos de ellos, expandiendo la narrativa de la trama inicial.

En este caso, Doctor Sueño es una continuación narrativa y temáticamente de El resplandor, donde el trauma del pasado se enfrenta con la lucha contra un culto que persigue a los niños con el resplandor.

Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019) ha sido escrita y dirigida por Mike Flanagan como un thriller épico de ciencia ficción, adoptando un ritmo trotamundos y expandiendo la acción a lo largo de todo Estados Unidos.

De qué trata Doctor Sueño

La película Doctor Sueño tiene una duración de 2 horas 32 minutos, y está disponible en el streaming tanto Prime Video como en Netflix desde no hace mucho tiempo.

El británico Ewan McGregor es un actor probado.

De acuerdo a la sinopsis, se sitúa en el mismo universo de la novela de Stephen King, explorando la vida de Danny Torrance, traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo, que reflejan los de su propio padre, que cuando tiene sus habilidades psíquicas de vuelta, contacta con una niña, a la que debe de rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de niños.

Quién es quién en la película Doctor Sueño

El filme cuenta con el protagónico del genial actor británico Ewan McGregor, quien interpreta a Danny Torrance. Además, Rebecca Ferguson es Rose la Chistera. A su vez, Kyliegh Curran actúa como Abra Stone y Carl Lumbly le da vida a Dick Halloran.

También forman parte del elenco Cliff Curtis en el papel de Billy Freeman; Zahn McClarnon como Crow Daddy; Emily Alyn Lind hace de Snakebite Andi; y Bruce Greenwood es el Dr. John Dalton.

Completan Carel Struycken (Abuelo Flick), Henry Thomas (Bartender), Alex Essoe (Wendy Torrance) y Jacob Tremblay (Bradley Trevor).

Doctor Sueño se puede ver en Netflix y Prime Video.

Conexiones entre Doctor Sueño y El resplandor

Protagonista. Danny Torrance, quien de niño vivió los horrores del Hotel Overlook, debe enfrentarse a sus traumas y poderes de adulto.

El resplandor. Un don sobrenatural que posee Danny, el cual es compartido por un grupo de villanos conocidos como el “Nudo Verdadero” y una niña llamada Abra.

El Hotel Overlook. El filme recrea el Hotel Overlook, el lugar central de la historia original, y se basa en los eventos de “El Resplandor” para su trama.

Adaptación y legado. La película de Mike Flanagan, estrenada en 2019, se considera una secuela que respeta tanto el libro de King como la visión de la película de Stanley Kubrick, utilizando flashbacks y recreando escenas icónicas.

Qué opina Stephen King de Doctor Sueño

A Stephen King no le gustó el final que Stanley Kubrick le dio a la película El resplandor, porque quería que Jack tuviera algo de redención, como la tuvo en el libro.

¡Cuidado, spoiler! Así que Flanagan cambió el final de Doctor Sueño, pero para darle uno similar al original del libro: Dan obtiene el arco de redención que Jack nunca tuvo.