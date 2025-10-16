El cine argentino vuelve a destacarse en el mundo del streaming con una producción que combina tensión, drama y emoción. “Descansar en paz”, protagonizada por Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González, se ha convertido en uno de los títulos más vistos en Netflix.

Dirigida por Sebastián Borensztein, el mismo realizador de La odisea de los giles, la película presenta una historia atrapante que pone en juego la desesperación humana, la culpa y la posibilidad de empezar de nuevo.

“Descansar en paz”: la película argentina con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani que arrasa en Netflix | Créditos: Instagram @chenetflix

Con una trama intensa y actuaciones sólidas, el film ha logrado posicionarse rápidamente entre las producciones más comentadas del catálogo internacional.

ÉXITO ARGENTINO EN NETFLIX: “DESCANSAR EN PAZ”

La película sigue la vida de Sergio Dayán, interpretado por Joaquín Furriel, un hombre común que enfrenta una situación límite. Dueño de una pequeña fábrica y agobiado por las deudas, ve cómo su mundo se derrumba entre los problemas financieros y las tensiones familiares. Estela, su esposa, encarnada por Griselda Siciliani, intenta sostener el hogar mientras la desesperación crece.

Cuando una explosión sacude Buenos Aires, Sergio sobrevive y encuentra la oportunidad perfecta para escapar del desastre y fingir su propia muerte. Aprovechando el caos, desaparece y comienza una nueva vida en Paraguay bajo una identidad falsa. Pero lejos de su familia y de su pasado, la culpa lo persigue, y el dilema moral de haber abandonado todo comienza a desgarrarlo por dentro.