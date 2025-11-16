Un thriller en un mundo de marginalidad, con acciones deliberadamente fuertes y personajes por demás singulares: un exboxeador, una prostituta y un mafioso que maneja un pequeño universo de narcotráfico, apuestas ilegales y violencia.

La propuesta ahora en la pantalla chica es Franklin, historia de un billete, una oscura historia de 80 minutos que cuenta con los protagónicos de Germán Palacios, Sofía Gala y Daniel Aráoz, que se puede ver en streaming en Disney+.

La ópera prima del uruguayo Lucas Vivo García Lagos rinde tributo a la tradición del cine Noir clásico, con un relato oscuro ambientado en los barrios de La Boca y los márgenes de Puerto Madero.

Allí es donde parece que cada uno de los protagonistas cumple con un destino implícito y los intentos de redención y salida del submundo en que se mueven son una alternativa clausurada desde siempre.

De qué trata Franklin, historia de un billete

Correa (Palacios) es un boxeador retirado que pasó gran parte de su vida haciendo “mandados” para Bernal (Aráoz), un mafioso violento, quien además fuera su antiguo representante.

Germán Palacios y Sofía Gala en Franklin, historia de un billete en Disney+.

Un asesinato por error y su lealtad lo llevaron a pasar unos años en prisión. Pero al salir, decide dar un vuelco a su vida junto a Rosa (Sofía Gala), una prostituta víctima de una red de trata comandada por Bernal y la policía.

Seguro de una corazonada, juega 100 dólares a la quiniela, confiado que una vez que gane podrá cumplir sus sueños de iniciar una nueva vida en el exterior. El número al que juega sale ganador pero Yelmo, el “pasador” de apuestas se guarda la plata para comprar drogas que luego corta y revende.

Así, Correa se ve obligado a regresar al mundo del cual intenta salir, para conseguir finalmente el dinero que lo saque de su mala racha

Elenco de lujo y debut actoral de L-gante

Además del trío protagonista conformado por Palacios, Gala Castiglione y Aráoz, notables figuras de la escena artística nacional actúan en la cinta estrenada en 2022.

En la película trabajan también actores de talla, como Luis Brandoni, Joaquín Ferreira, Isabel Macedo, Luis Ziembrowski, Cristian Salguero, Chucho Fernández y Graciela Pal, entre otros.

Una de las figuras que participó en el rodaje de Franklin: historia de un billete fue el cantante de cumbia Elian Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

Fue la primera vez que el músico se desempeñó como actor, y lo hizo con un pequeño papel en donde se lo mostró como uno de los referentes emergentes del barrio en el que transcurren los hechos.

Daniel Aráoz interpreta a Bernal, un mafioso violento.

Puntos altos según la crítica

Las críticas a la película Franklin, historia de un billete fueron mixtas, como en la mayoría de los casos. De todos modos, hay dos puntos fuerte que marcaron los especialistas:

Producción y actuación. La película tiene una buena producción y la actuación de Germán Palacios en el papel de Correa es destacada.

Atmósfera y verosimilitud. Logra crear un ambiente de peligrosidad constante en el submundo de Buenos Aires, utilizando la nocturnidad de zonas como La Boca y Puerto Madero.