Después de años de relatos duros, símbolos rojos y silencios pesados, El cuento de la criada dejó una marca difícil de borrar. Por eso, cada novedad sobre su continuación se sigue como si fuera un parte de guerra.

La idea no es “estirar” lo mismo. El nuevo proyecto cambia el punto de vista: menos foco en la supervivencia adulta y más en lo que pasa cuando crecés adentro de un régimen que te educa para obedecer.

// Furor por el spin-off de Juego de Tronos: ya se sabe la fecha de estreno y que tendrá capítulos cortos

Y ahí aparece una pregunta: ¿se puede romper un sistema si tu vida entera fue diseñada para que no lo intentes? La secuela apuesta a ese conflicto, con adolescentes que empiezan a mirar Gilead con otros ojos.

La información central ya está confirmada: la continuación se llama Los Testamentos (The Testaments), está basada en la novela que Margaret Atwood publicó en 2019 y se estrenará en abril de 2026.

Se podrá ver casi seis años después del anuncio inicial del ambicioso proyecto televisivo.

En muchos mercados llegará vía Disney+, mientras que en Estados Unidos se verá en Hulu (y también a través de Hulu en Disney+ para quienes tengan el paquete).

De qué se trata Los Testamentos y por qué es “otra” serie

La historia se ubica quince años después de los hechos conocidos y corre a June Osborne del centro. En lugar de seguir su ruta, pone el foco en dos chicas: Agnes y Daisy, hijas de June, que ya son adolescentes y crecieron bajo las reglas de Gilead.

El gancho está en el contraste: para ellas, el “antes” es casi un mito. Lo que conocen es el control, la educación moldeada por el régimen y la presión de cumplir con roles estrictos, incluidos matrimonios arreglados. En ese marco, las dudas se vuelven peligrosas y la curiosidad, un acto político.

También cambia el pulso: Bruce Miller (cerebro del universo televisivo) se enfocó en esta adaptación y la serie promete un tono más juvenil, con tensiones de escuela, jerarquías y alianzas, sin perder el terror institucional que define a Gilead.

Reparto, producción y lo que falta en la secuela de El cuento de la criada

El regreso más esperado es el de Ann Dowd como la tía Lydia, un personaje clave para entender cómo funciona el poder y cómo se negocia desde adentro. La acompañan Chase Infiniti como Agnes y Lucy Halliday como Daisy, además de nombres como Rowan Blanchardy Mattea Conforti, entre otros.

Ann Dowd adelanta una transformación radical de la Tía Lydia.

En lo industrial, el proyecto ya dejó de ser una promesa: Hulu lo ordenó oficialmente y el rodaje arrancó en abril de 2025. La primera tanda de episodios tiene dirección inicial de Mike Barker y la filmación principal terminó a mediados de agosto de ese año.

¿Y el tráiler? Por ahora, no hay adelanto oficial del spin-off. Lo que sí está claro es el plan: contar el “después” sin repetir la fórmula, y volver a Gilead desde el lugar más incómodo de todos: la generación que fue criada para sostenerlo.

// Netflix: Kate Winslet protagoniza este drama romántico que arrasa en la plataforma

¿Dónde ver El cuento de la criada?

Las seis temporadas de la serie original están disponibles en varias plataformas. En Latinoamérica se puede ver en Amazon Prime Video, Disney+ y Paramount+.