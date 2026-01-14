Para aquellos fanáticos que disfrutan de la ciencia ficción y buscan emociones intensas en la pantalla, esta producción recupera el universo Alien, de Ridley Scott, con sus dotes de horror y tecnología futurista.

Hablamos nada menos que de Alien: Planeta Tierra, la primera serie televisiva oficial de la saga, creada por Noah Hawley y distribuida por FX en Estados Unidos y por Disney+ en el resto del mundo.

El tratamiento narrativo retoma la estética del filme de Ridley Scott, y lo combina con el impacto visual contemporáneo que Hawley ya demostró en otras producciones anteriores.

Todo el trabajo, de todas formas, está supervisado por el propio Scott como productor ejecutivo, y rodada entre 2023 y 2024, con interrupciones derivadas de la huelga de actores de 2023.

De qué trata Alien: Planeta Tierra

Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth) trata sobre un futuro distópico dominado por corporaciones, donde una nave estrellada desata una amenaza xenomorfa en la Tierra.

Este fenómeno obliga a una joven “híbrida” y soldados a investigar, descubrir secretos y luchar por la supervivencia mientras se exploran temas de identidad y familia, sirviendo como precuela a la película original de 1979, explorando la maternidad, la familia y la monstruosidad.

La serie se sitúa en el año 2120, dos años antes de la primera película de Alien, en un mundo donde los híbridos son una nueva forma de vida. Justamente son unos experimentos secretos crean androides con conciencias humanas, como la protagonista Wendy, que buscan sus propias identidades y vínculos familiares.

Reparto de Alien: Planeta Tierra

En la serie Alien: Planeta Tierra, los actores principales incluyen a Sydney Chandler (Wendy), una híbrida humano-sintética que busca a su hermano; Alex Lawther (Hermit/CJ), el soldado que cuida de ella; y Timothy Olyphant (Kirsh), su mentor sintético.

También están Samuel Blenkin (Boy Kavalier), el joven magnate creador de la tecnología; y Essie Davis (Dame Silvia), una científica clave en la Corporación Prodigy, junto a otros actores como Adarsh Gourav (Slightly), Kit Young (Tootles) y Erana James (Curly) que interpretan a otros híbridos únicos.

También Moe Bar-El (Rashidi), un soldado humano; y Sandra Yi Sencindiver (Yutani), un miembro humano de alto rango de la Corporación Weyland-Yutani

Alien: Planeta Tierra, la primera serie televisiva oficial de la saga.

Elogios de la crítica

Como aspectos a favor, los críticos destacaron los siguientes aspectos de la producción:

Innovación y ambición. Que la serie intente reinventar la saga y explorar temas más profundos sobre nuestro mundo, no solo sobre el Alien, con una mezcla de ciencia ficción, terror y drama adolescente.

Estilo y producción. La calidad visual, los efectos especiales y que es una producción ambiciosa para la televisión.

Momentos de terror. Las escenas de horror espacial y gore fueron destacads, aunque a menudo la acción quedaba en segundo plano.

Actuaciones. Sydney Chandler (Wendy) fue señalada como un descubrimiento y un punto fuerte por algunos.

