Disney+ anunció que la nueva serie dramática original The Testaments se estrenará el próximo 8 de abril de manera exclusiva en la plataforma. El lanzamiento será con tres episodios iniciales, mientras que a partir de esa fecha se incorporará un nuevo capítulo todos los miércoles, siguiendo una estrategia similar a la utilizada con otras producciones de alto impacto.

La ficción funciona como una evolución directa de The Handmaid’s Tale y está basada en la novela homónima de Margaret Atwood. Se trata de un drama de paso a la madurez ambientado en el universo opresivo de Gilead, que amplía el mundo narrativo de la serie original desde una nueva perspectiva generacional.

Imagen de The Testaments, la continuación de The Handmaid´s Tale (Foto: gentileza Disney+)

La historia sigue a Agnes, una adolescente obediente y profundamente religiosa, y a Daisy, una joven recién llegada y convertida que proviene de fuera de las fronteras de Gilead. Ambas recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas, un espacio donde la obediencia se impone con brutalidad y bajo una permanente justificación divina.

CÓMO ES THE TESTAMENTS, LA NUEVA SERIE DEL UNIVERSO DE THE HANDMAID´S TALE

En ese contexto, el vínculo entre Agnes y Daisy se transforma en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro, poniendo en jaque las reglas y los secretos que sostienen al régimen. La serie explora los costos personales del fanatismo, el control y la fe impuesta.

The Testaments está protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

La serie fue creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, el mismo responsable de The Handmaid’s Tale, y cuenta con la producción ejecutiva de Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien además dirige los primeros tres episodios. La producción está a cargo de MGM Television.

