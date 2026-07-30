“Este Mundo Peligroso”, la obra escrita y protagonizada por Alma Holovatuck y Luciano Andrea, llega a sus últimas funciones tras una exitosa temporada. La propuesta teatral, que combina performance y drama distópico, se presentará los sábados 1 y 8 de agosto a las 18 en Área 623 (Sala de la Ventana). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Alternativa Teatral.

Últimas funciones de “Este Mundo Peligroso”

Luego de recibir el Premio Estímulo Nuevo Teatro Finnegans, ser seleccionada por la Residencia Incubadora de Primeras Obras de la DGEART y agotar localidades durante su temporada 2025, “Este Mundo Peligroso” baja el telón con dos funciones especiales.

Con dirección de Bárbara Sánchez, la obra propone una experiencia teatral y performática que pone el foco en la amistad, el cuerpo y la resistencia afectiva como formas de supervivencia frente a un mundo atravesado por la crisis.

De qué trata “Este Mundo Peligroso”

La historia transcurre en un futuro distópico donde la escasez de agua y el control estatal condicionan la vida cotidiana. En ese contexto, Juan y Male encuentran en su vínculo, los recuerdos compartidos y los juegos una manera de seguir existiendo.

A medida que el mundo exterior se desmorona, el departamento donde viven se convierte en un refugio y en el escenario de una pregunta central: ¿dónde termina la realidad y comienza la ficción cuando todo parece desaparecer?

La obra también explora cómo la repetición modifica el cuerpo y cómo la convivencia puede desdibujar los límites de la identidad, hasta el punto de que uno se funde con el otro.

Una propuesta que invita a reflexionar

En la intimidad de la Sala de la Ventana de Área 623, “Este Mundo Peligroso” propone una experiencia inmersiva que invita a pensar sobre los vínculos humanos, la memoria y la posibilidad de elegir la vida incluso en escenarios de incertidumbre.

La puesta se despide dejando una reflexión sobre la importancia de sostener los afectos cuando el entorno parece perder todo sentido.

Ficha técnica de “Este Mundo Peligroso”