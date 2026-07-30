LxLx zzz y Fl0renzia presentaron oficialmente “X Todos Lados”, una colaboración que combina música urbana, innovación y tecnología en una propuesta que ya está disponible en las principales plataformas digitales. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip desarrollado íntegramente con inteligencia artificial, marcando un nuevo paso en la carrera de ambos artistas.



“X Todos Lados”, la nueva canción de LxLx zzz y Fl0renzia

Un videoclip realizado con inteligencia artificial Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es su videoclip oficial, desarrollado íntegramente con inteligencia artificial por el estudio creativo Renderarte.

La escena urbana suma una nueva apuesta con, un single que fusiona los estilos deen una producción moderna, con una identidad sonora y visual que busca diferenciarse dentro del género. La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo de, quien imprimió un sonido actual y potente que potencia la propuesta artística de la colaboración.

Así fue la presentación oficial de “X Todos Lados”