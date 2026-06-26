En su paso por la Argentina, Oriana Sabatini habló con LAM y se refirió a uno de los temas que más expectativa genera entre sus seguidores: la posibilidad de regresar a vivir al país junto a su esposo, Paulo Dybala. Si bien reconoció que le encantaría estar más cerca de su familia, dejó en claro que, por el momento, todo depende de la carrera del futbolista.

Consultada sobre los rumores que vinculan a Dybala con Boca Juniors, la artista fue cauta y evitó dar definiciones. “No sé, la verdad no tengo idea. Y tampoco lo que sé lo voy a contar porque son tratativas y cuestiones de su carrera. Yo no quiero interferir con nada. Él sabe que yo lo voy a apoyar en todo”, aseguró.

Oriana Sabatini habló en LAM de su futuro con Paulo Dybala (Foto: captura de América).

Sin embargo, Oriana no ocultó sus ganas de volver a la Argentina en algún momento.

“Siempre me gusta estar acá. Más allá de que uno tiene deseos y quiere ciertas cosas, también sé que su carrera no dura tanto. Después, cuando se retire, se puede hablar de la posibilidad de vivir acá permanentemente”, explicó.

QUÉ DIJO ORIANA SABATINI SOBRE EL FUTURO DE PAULO DYBALA

La hija de Catherine Fulop reveló que en el último tiempo recibió una enorme cantidad de pedidos de los hinchas de Boca para que el campeón del mundo juegue en el club de la Ribera.

“Creo que nunca me frenaron tanto en la calle como este último año. Los bosteros me dicen todo el tiempo que, por favor, venga a Boca. Pero definitivamente no depende de mí y tampoco solo de él”, comentó entre risas.

Oriana Sabatini habló en LAM de su futuro con Paulo Dybala (Foto: captura de América).

Además, contó cómo vive el Mundial desde el rol de espectadora ahora que Dybala no forma parte del plantel. “Obviamente cuando mi marido es parte la emoción es mucho más grande, pero no deja de ser mi país y me encanta ver los partidos. Nos juntamos a verlos y a veces nos turnamos: un día él con sus amigos y otro yo con mis amigas. Siempre alentando a la Selección”, relató.

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