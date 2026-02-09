Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las protagonistas de la exitosa telenovela Patito Feo, confirmaron su regreso a los escenarios con una gira global que promete revivir las canciones que marcaron a toda una generación.

El “Amigas del Corazón World Tour” comenzará en abril de 2026 y ya tiene fechas confirmadas en varios países de Latinoamérica, México y Europa.

“Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí, con nosotras”, expresaron las artistas en el anuncio oficial que revolucionó las redes sociales.

Foto: prensa Patito Feo

Las fechas confirmadas de la gira

El tour arrancará el 24 de abril en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. Luego seguirá el 3 de mayo en el Movistar Arena de Santiago de Chile, el 7 de mayo en Costa XXI de Lima, Perú, el 31 de julio en el Coliseo Voltaire de Guayaquil, Ecuador y el 2 de agosto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Las entradas para estos shows estarán disponibles a partir del jueves 12 de febrero a las 13 horas. Próximamente se anunciarán más fechas en Europa, incluyendo España, Italia y Grecia, países donde la preventa ya está activa.

Foto: prensa Patito Feo

Un show pensado para los que hoy son adultos

El concepto del espectáculo apunta a resignificar las historias que marcaron una generación. Las canciones icónicas de la serie serán reversionadas con arreglos nuevos, interpelando a la memoria emocional de los espectadores que crecieron viendo Patito Feo pero hoy son adultos.

El show está diseñado para celebrar la evolución de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. Los personajes de Patricia “Patito” Díaz Rivarola Castro y Antonella Lamas Bernardi se reformulan: se tomarán referencias del pasado solo en algunos detalles, pero el énfasis estará puesto en la presencia actual y real de las protagonistas.

“No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”, destacaron sobre la propuesta del tour.

El fenómeno mundial de Patito Feo

Patito Feo fue una telenovela musical argentina que se emitió desde abril de 2007 en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia. Se convirtió en la serie más vista de Disney Channel y rompió todos los récords de audiencia de la época.

La historia transcurría en el Pretty Land School of Arts, donde las protagonistas competían en un concurso intercolegial de comedia musical. A pesar de sus diferencias, ambas compartían el deseo de triunfar en la música, una trama que cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo.

Récords y reconocimientos internacionales

El universo de Patito Feo influyó profundamente en la cultura popular. Las 4 giras mundiales que realizaron reunieron a más de 2 millones de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex y presentaciones en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Arena de Verona en Italia y el Complejo Olímpico Deportivo de Farilo de Atenas en Grecia.

Su discografía se posicionó número 1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos “Patito Feo: La historia más linda” y “Patito Feo en el Teatro” (2007). Fueron las bandas sonoras más vendidas en países como España, Italia, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia.

Entre sus certificaciones figuran la nominación a los Premios Emmy como Mejor Programa Infantil y Juvenil (2008), 11 discos de platino por ventas del mismo álbum en Grecia, y diversas categorías de los Premios Gardel como Mejor Álbum Infantil, Álbum Más Vendido del Año y DVD Más Vendido del Año. También obtuvieron el reconocimiento a Mejor Ficción Infantil en los Premios Martín Fierro.

La discografía ya está disponible en plataformas digitales

A partir de noviembre de 2025 y por demanda del público, la discografía completa de Patito Feo está disponible por primera vez en plataformas digitales, lo que permitió a los fanáticos revivir los temas que marcaron su infancia y adolescencia.

Ahora, con el anuncio de esta gira mundial, Laura Esquivel y Brenda Asnicar se preparan para reencontrarse con ese público que las acompañó desde el inicio y que hoy, 19 años después, podrá disfrutar de un espectáculo pensado para celebrar ese vínculo que nunca se rompió.

📌 Entradas a la venta a partir del Jueves 12 de febrero a las 13hs

⚠️Tickets a la venta