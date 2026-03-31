Una gran preocupación rodea a Darío Lopilato, que fue internado de urgencia en la Clínica Zabala de Belgrano luego de sufrir un accidente inesperado mientras jugaba al fútbol, una de sus actividades habituales.

Lo que comenzó como un partido más terminó en un susto mayúsculo: el actor y conductor se lesionó y, tras los estudios médicos, los profesionales confirmaron una fractura de peroné. El diagnóstico fue contundente y obligó a tomar una decisión rápida: Lopilato deberá ser operado para asegurar una recuperación adecuada, según informaron en Primicias Ya.

Darío Lopilato (Foto: Web)

La intervención quirúrgica está programada para las próximas horas y, aunque se trata de una operación planificada, la noticia generó inquietud tanto en su círculo íntimo como entre sus seguidores, que rápidamente se volcaron a las redes para enviarle mensajes de apoyo.

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Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el procedimiento ni sobre los plazos exactos de rehabilitación. Sin embargo, se estima que el actor tendrá que cumplir varias semanas de reposo antes de poder retomar su rutina laboral y sus compromisos en televisión.

Este episodio se suma a una seguidilla de situaciones que mantienen en vilo al mundo del espectáculo, donde la salud de las figuras más queridas siempre genera repercusión, como fue el caso de Adriana Aguirre, que este martes también tuvo que ser atendida de urgencia por una caída en la calle.

Darío Lopilato (Foto: captura América TV)

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas haya novedades oficiales sobre la cirugía y el estado de salud de Darío Lopilato. Por ahora, el foco está puesto en su pronta recuperación y en que pueda atravesar este momento rodeado del apoyo de su familia y sus seguidores.

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