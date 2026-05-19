La última edición de los Premios Martín Fierro 2026 dejó una de las postales más emotivas de la noche durante el clásico homenaje dedicado a las personalidades del espectáculo, la cultura y el periodismo que fallecieron en el último tiempo. Sin embargo, el tributo terminó quedando envuelto en una inesperada controversia.

El momento se dio durante el segmento “Siempre los recordaremos”, mientras Ángela Torres interpretaba en vivo la canción Recuérdame. Sobre las pantallas fueron apareciendo imágenes de distintas figuras históricas de la televisión y los medios argentinos, pero hubo una ausencia que no pasó desapercibida.

LA AUSENCIA DE GUILLERMO SALATINO QUE DESATÓ CRÍTICAS

Varios televidentes y periodistas notaron rápidamente que el homenaje no incluyó a Guillermo Salatino, considerado uno de los máximos referentes del periodismo de tenis en la Argentina.

Foto: capturas Telefe

La omisión generó una inmediata reacción en redes sociales, donde colegas y fanáticos del deporte expresaron su sorpresa y malestar por no haber visto al histórico periodista dentro del emotivo video preparado por APTRA.

Uno de los primeros en pronunciarse públicamente fue Danny Miche, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar la situación. “En la sección ‘Siempre los Recordaremos’, en la entrega de los Martín Fierro, se olvidaron del maestro Guillermo Salatino. Una pena”, escribió el periodista deportivo, dejando en evidencia su descontento. Tambien Debora D’amato, se pronunció: “Lamento que hayan olvidado en #InMemorian a #GuillermoSalatino Es inolvidable. El año anterior lo destacaron y reconocieron. Imperdonable"



