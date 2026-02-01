Adrián Suar es sinónimo de ficción. Primero lo fue como actor, y tiempo después como productor e incluso director. Una de sus últimas realizaciones lo tiene al comando de una comedia con un gran elenco, en el que también están Fernán Mirás y Natalie Pérez.

La referencia es a Mazel Tov, un filme de 97 minutos que también es dirigido por el propio Suar, con guion de Pablo Solarz y que fue un boom en la pantalla grande en 2025.

De qué trata Mazel Tov

Darío Roitman, quien vive hace muchos años en Estados Unidos, alejado de su padre, sus tres hermanos y su hijo, decide regresar a Argentina para asistir a la boda de su hermana Daniela y al Bat Mitzvá de su sobrina.

// Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina que dura menos de 2 horas

Este viaje representa para él una oportunidad de reconstruir los lazos familiares, reencontrarse con su pasado y sanar viejas heridas. Pero todo su plan vuela por los aires cuando, pocas horas antes de subir al avión, recibe la noticia de la muerte de su padre Salo.

El funeral que se convierte en el detonante de lMazel Tov por Disney+.

Mientras los Roitman se reúnen para el funeral, las viejas heridas resurgen y las tensiones de larga data llegan a un punto de ebullición. A pesar de la agitación emocional, Darío sigue decidido a celebrar tanto la boda como el Bat Mitzvah, incluso si eso significa desafiar la tradición y arriesgarse a más discordias.

Quiénes es quién en Mazel Tov

Adrián Suar interpreta a Darío Roitman, el protagonista que regresa del extranjero, buscando reconciliarse con su pasado y familia. Fernán Mirás se pone en la piel de Gabriel Roitman, uno de los hermanos, descrito como el más meditabundo. Mientras que Natalie Pérez actúa de Daniela Roitman, la hermana que se casa y está embarazada; y Benjamín Rojas como Guido Roitman, el más relajado y despreocupado de los hermanos.

A ellos se suman Rodolfo Ranni como León Rosemberg, patriarca de otra rama familiar, con una actuación especial; Adriana Aizemberg, como la Tía Shoshi figura familiar; y Alberto Ajaka como el “Negro”, personaje destacado en la trama.

Completan el elenco Lorena Vega (Valeria), Guillermo Arengo (Damián), Esteban Bigliardi (Ariel Rosemberg), Ariadna Asturzzi (Ingrid Rosemberg), Lucila Mangone (Judith) y Pablo Fábregas (David González), entre otros.

Al trío protagónico se suma Benjamín Rojas.

Qué dijo la crítica

La crítica calificó a Mazel Tov como una comedia dramática efectiva y madura que mezcla humor con duelos familiares, logrando gran identificación emocional.

Se destacó como una propuesta sólida, con buenas actuaciones (especialmente de Fernán Mirás) y un guion costumbrista, aunque algunos la consideraron una propuesta estándar dentro del estilo de Suar.

No faltaron las voces que marcaron influencias del humor de Woody Allen y dramas familiares tipo Los Meyerowitz, logrando una identidad local, a pesar de usar fórmulas ya conocidas.

// Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale brillan en streaming con esta película argentina

Qué significa Mazel Tov

Mazel Tov (מזל טוב) es una expresión judía que literalmente significa “buena suerte” o “buen destino”, pero se usa comúnmente para decir “¡Felicidades!” o “¡Enhorabuena!” en eventos alegres como bodas, nacimientos o un Bar Mitzvah.

Dónde verla

Disney+ tiene disponible en su catálogo a Mazel Tov, la película dirigida y protagonizada por Adrián Suar.